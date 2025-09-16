- Niže kamatne stope za tri procenta poena na nove gotovinske i potrošačke kredite i kredite za refinansiranje postojećih, s donjom granicom do 7,5%, odnosno kod gotovinskih kredita koji se odobravaju penzionerima sa uključenim životnim osiguranjem s donjom granicom do 10,5%.

- Niže kamatne stope za tri procenta poena i kod kredita za refinansiranje potrošačkih i gotovinskih kredita, s donjom granicom do 7,5 odsto

- Pravo na stambene kredite sa 0,5% nižom kamatnom stopom u odnosu na dosadašnju imaće kupci prve stambene nepokretnosti ako su zaposleni s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara