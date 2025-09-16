BANKE SPREMILE POVOLJNE KREDITE GRAĐANIMA! Evo ko šta nudi i koliko će vlasnici pozajmica biti na dobitku
Sve banke koje posluju sa stanovništvom u Srbiji su 15. septembra izašle s ponudama gotovinskih i potrošačkih kredita, kredita za refinansiranje za penzionere i zaposlene s primanjima do 100.000 dinara, kao i za stambene kredite u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije o snižavanju kamatnih stopa u sklopu mera države za bolji živog građana.
Pored Banke Poštanska štedionica, koja je još od 1. septembra za ove vrste kredita pripremila ponudu s kamatama još nižim od onih propisanih odlukom Narodne banke Srbije, još dve komercijalne banke (Adriatic i Alta banka) neznatno su snizile kamate više od očekivanih, pa će umesto 7,5 odsto, kod njih važiti kamate u rasponu od 6,9 do 7,45 procenata.
- Bez prenosa zarade/penzije
- Iznos kredita 1.000.000 RSD
- Rok otplate 71 mesec
- Mesečna rata 17.483,13 RSD
- Broj rata kredita 71
- Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou) 7,50%
- Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)* 7,78%
- Jednokratna naknada za obradu kredita - 0% 0 RSD
- Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa 0 RSD
- Ukupna cena kredita 241.302,02 RSD
- Ukupno za otplatu 1.241.302,02 RSD
- Instrumenti obezbeđenja (1 menica i administrativna zabrana)*** 0 RSD
* EKS je obračunat na dan 1. 9. 2025. s dospećem prve rate 1. 10. 2025.
Podsetimo, kamata na gotovinske i potrošačke kredite u BPŠ iznosi 5,99 procenata, na kredite za refinansiranje 6,45 odsto, dok na gotovinske kredite i kredite za refinansiranje sa osiguranjem života iznosi 9,99 procenata. Za stambene kredite kamate su snižene na 2,15 odsto. Ta ponuda je trenutno najpovoljnija ponuda na bankarskom tržištu Srbije.
• Gotovinski krediti do 1.000.000 dinara: sa 6,99% na 5,99% (očekivana minimalna kamatna stopa: 7,50%)
• Potrošački krediti do 1.000.000 dinara: sa 7,50% na 5,99% (očekivana minimalna kamatna stopa: 7,50%)
• Krediti za refinansiranje: sa 7,77% na 6,45% (očekivana minimalna kamatna stopa: 7,50%)
• Gotovinski krediti do 1.000.000 dinara i refinansirajući krediti sa osiguranjem života: sa 13,50% na 9,99% (očekivana minimalna kamatna stopa: 10,50%)
• Stambeni krediti: sa 2,65% na 2,15%.
U bankama s kojima je Kurir kontaktirao niko nije hteo da komentariše specijalne ponude koje su istakli u skladu sa očekivanjima NBS i merama države za bolji standard građana Srbije, ali ponude su objavili na svojim sajtovima, gde su dostupne svima koji su zainteresovani za ove vrste pozajmica.
Podsetimo, NBS je donela odluku prema kojoj su banke koje odobravaju gotovinske i potrošačke, odnosno stambene kredite dužne da snize kamatne stope za nove gotovinske i potrošačke za tri procentna poena, s donjom granicom od 7,5 odsto, kao i za refinansiranje tih kredita. Za posebne gotovinske i potrošačke kredite koji su namenjeni penzionerima i koji imaju uključeno životno osiguranje dužne su da snize kamatne stope takođe za tri procentna poena, na donju granicu od 10,5 odsto. Pravo na stambene kredite sa 0,5% nižom kamatnom stopom u odnosu na dosadašnju imaće kupci prve stambene nepokretnosti ako su zaposleni s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara.
Finansijski analitičar Vladimir Vasić ističe da je, iz ugla građana, na gotovinski kredit od milion dinara na pet godina ušteda na nižim kamatama između 72.000 i 75.000 dinara u odnosu na one koje su važile do 15. septembra.
- Sa stanovišta građana, oni koji budu uzimali nove kredite mesečno im u džepu ostaje 1.200 dinara više, odnosno nešto više od 10 evra. Oni koji ih već imaju verovatno će se truditi da ih refinansiraju po nižim kamatama. To znači da će ovih 10 banaka koje drže oko 90 odsto tržišta izgubiti između osam i deset miliona evra profita godišnje, koji će se preliti na građane - kaže Vasić i dodaje da će zbog nižih kamata možda veći broj građana moći da uzme kredit, pa će kroz masu kredita banke uspeti da nadoknade deo tog gubitka.