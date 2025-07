Jedan mladić sa Balkana otišao je u Ameriku da radi sezonu, međutim, priča da se pokajao.

On je na platformi Redit objasnio detaljno o čemu se tačno radi i potražio savet.

"Trenutno sam u Americi na Work and Travel programu i iskreno - kajem se.

Uzeo sam oko 4.000 evra od ćaleta da pokrijem vizu, agenciju, kartu i ostalo. Plan je bio da to zaradim nazad, još da nešto i uštedim. Neću. Verovatno ću se vratiti sa minusom.

Smeštaj me košta 200 dolara sedmično. Prvih 12 sati rada svake sedmice ode samo na to. Posao nije težak, ali para skoro da nema. Bukvalno radim da bih platio da budem ovde. Veći deo vremena provodim na poslu ili kući, u nekom full nasumičnom predgrađu u Merilendu. Nisam još vidio Ameriku kako sam zamišljao. Da budem iskren, svaki dan sam naduvan samo da mi vreme brže prođe. S**** leto.

Propustio sam koncerte, more, ekipu, stvari koje sam čekao celu godinu. Dobio sam kilograme, stres i osećaj da sam sebi uništio leto koje mi nikad više neće doći.

Ima par ljudi koje sam upoznao i biće mi drago da ih pamtim, ali realno - kad se vratim, to će sve nestati i sve će to biti nebitno. Verovatno ću morati da tražim pare za fakultet od roditelja, a čekaju me i hrpa ispita", požalio se jedan mladić sa Balkana.

Posao, posao i samo posao

Nakon što je ispričao svoje probleme, zanimalo ga je i iskustvo drugih ljudi, koji su mu rado odgovorili u komentarima. Ono što je većina korisnika Redita istakla, jeste da ne može samo od jednog posla da se zaradi, već da mora da se pomuči.

"Brate, to je Amerika i oduvek je bila. To što naših 90% ljudi misli da se tamo beru pare s drveta i gledaju bilo koga ko kaže da živi tamo kao da je milijarder je nešto drugo. Nije to nešto što mi njega savetujemo eto tako i što samo naši rade, nego većina Amerikanaca radi po dva posla, da bi ostalo nešto za život. U Americi nije ni normalno, ni uobičajeno da živiš od jednog posla i zaradiš i za familiju, to je 1-2% poslova koji tako nešto mogu da pruže i takvi poslovi su rezervisani za stručnjake iz svoje oblasti a ne za W&T studente. Nekad ranije je bilo tako, bilo to sve što ste gledali na filmovima, ali toga više nema", jedan je od komentara.

Neki kažu i da je dobio lošu ponudu, te da ima još vremena da nađe i bolje mesto i bolji posao.

"Išao sam tri puta na WAT i mogu ti reći par stvari. Samo deca bogataša koja dođu na WAT boli k**** za posao i gledaju da zarade nesto malo i idu da putuju i da partijaju, svi ostali se cimaju i rade minimum dva posla ili mozeš i jedan ali po mogućnosti dve smene.

Radio sam kao server po dve smene dnevno, od 8 u jutro do 11-12 uveče, dođes kući sj*ban, jedeš i komiraš se i tako svaki dan. Suština programa jeste da ti upoznaš Ameriku i sve to, ali ne dolazimo iz država iz kojih možeš da ideš u Ameriku da uživaš. Stisni zube, batali vutru i radi dva posla, iscimaj se 3 meseca i uživaj posle kod kuće. Druga opcija ti je da batališ sve to, nađes neke kontakte u Njujorku i dođes da radiš na moving što je generalno jedan tezak fizički posao. Takođe nemoj gledati kao da ti je sj*bano leto, provodiš leto u Americi, što je samo po sebi jaka stvar, uzmeš bar jednom u dve nedelje dva dana off i prošetaj malo nedgde i to", savet je još jednog korisnika koji ima iskustva.

"Lenj si"

Bilo je i onih koji su ga kritikovali.