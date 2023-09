ZA VEČE ZARADIO POLA HRVATSKE PLATE, PA PRESEKAO! Andrej radio 3 posla u Americi: "Ovako izgledam nakon 15 sati rada! DOSTA JE"

Veliki broj mladih sa Balkana tokom leta krene put Amerike, kako bi radili sezonski, a pored toga putovali i iskusili neki novi način života.

Na taj korak odlučio se i jedan Andrej, koji svoje iskustvo sa ovim programom deli na društvenoj mreži TikTok. Tako je u jednom od videa, opisao kako je izgledao njegov dan u kom radi tri posla.

"Znam, reći ćete da nisam normalan, da sam lud, to sam i ja shvatio pa sam dao otkaz. Ovako izgledam nakon 15 sati rada, ponekad se stvarno pitam da li mi to treba u životu. Ako ništa drugo, barem sam za jedno veče zaradio pola hrvatske plate", rekao je on dok je u videu pokazivao kako je izgledao nakon 15 sati smene.

Međutim, ubrzo je shvatio da je ipak došao da uživa.

"Shvatio sam da nije vredno toga i da sam ovde došao da uživam i nešto da zaradim za putovanja. Kada radite puno poslova, bukvalno trčite sa jednog posla na drugi. Tamo je trebalo da budem u 6.30, kasnim sat vremena, ali baš me briga. Sposoban sam pa ne mogu da me otpuste. Moramo da dođemo pre sedam da bi imali satnicu 7 dolara, ali kasnimo evo i onda imamo 3,8 dolara", objasnio je on i pokazao kako zapravo trči sa jednog posla na drugi.

"Moj prvi posao je u hotelu sa pet zvezdica, drugi sam našao u drugom restoranu gde radim večere i onda sam imao još prostora u rasporedu da uguram i kafe šop. Tu je super jer rano počinje smena i možete da završite do podne, okej novac zaradite. Nakon nekog vremena sam shvatio da to sve nije vredno, da sam neispavan, umoran, preispitivao sam se, Andrej da li ti ovo zaista treba, odradite 15 sati smene, umirete i sutra ujutru ustajete u 6 i to sve morate da ponovite", objasnio je Andrej.

Na kraju je shvatio da će i narednih 60 godina da radi, pa je rešio da ipak prikoči i uživa.

"Rekao sam da me ne zanima više, da sam prevalio toliki put, da neću amerikancima da budem rob jer su ti ljudi toliko toksični. Prebitni su, sve znaju, svi su menadžeri, takvo toksično okruženje ne želim. Reko, to me čeka narednih 60 godina jer raditi sa ljudima je najgora i najteža stvar. Dragi ljudi nemojte to da radite, držite se dva posla, imajte slobodnog vremena, zabavljajte se", poručio je on svojim pratiocima na TikToku.

"Simbolična satinica"

"Svaka čast ali preteruješ, brzo prođu godine i ja sam tako radila i sad me sve boli sa 54 godine, a ljudi i tad i sad užas", "Satnica 3.08?? Auuu brate kako to? Ja sad idem tamo za 20 dana, satnica ce mi biti 18 dolara", "Tako je u svim restoranima, jer konobari rade na bakšiš, ta satnica je samo simbolična", neki su od komentara ispod ovog videa.

