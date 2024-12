Slušaj vest

Devojka iz Bosne i Hercegovine koja desetak godina živi u Pitsburgu u Pensilvaniji kaže da je nekada sa platom od oko 3.000 dolara moglo da se živi u tom mestu prilično dobro, dok sad to više nije slučaj.

u Pensilvaniji i koja sama kaže da je nekada sa platom od oko 3.000 dolara moglo da se živi u tom mestu prilično dobro, dok sad to više nije slučaj.

Ova devojka na jutjubu ima kanal „AdiLand“ na kojem je nedavano ispričala kako se od pandemije svašta promenilo. Inflacija je, kaže, eksplodirala, kao i cene.

– Pre četiri, pet godina plata od 50 do 55.000 dolara je bila sasvim dobra za život u jednom jeftinom gradu kao što je Pitsburg. Tih nekih 55.000 godišnje je nakon svih taksi – zdravstvenog i penzionog i slično, iznosila oko 3.200 dolara mesečno. U to vreme je to za jednu singl osobu, kao što sam bila ja u tom periodu, bilo i više nego dovoljno. Stanarina je koštala 1.200-1.300 dolara za dvosoban stan sa dva kupatila i tu kiriju i režije ste delili sa cimerkom. Hrana me je koštala oko 75-85 dolara nedeljno, da napunim čitav rezervoar u Audiju je koštalo nekih 35 dolara – priča ona.

U restoran se moglo, kako priča, izaći sa 50-60 dolara.

– Moglo se sasvim pristojno živeti. Međutim, u zadnje tri godine, nakon inflacije, korone i tolikog štampanja novca – to više nije slučaj. Da li mislim da se i dalje može preživeti sa 3.000 dolara mesečno u jeftinom gradu kao što je Pitsburgh? Apsolutno može, ali to bi bilo preživljavanje. To nije isti nivo komfora života kao što je bio tada – kaže ona.

Kako bi uporedila navela je primer.

– Stan za koji je stanarina bila 1.200 dolara sada se plaća 2.000 dolara, znači 800 dolara skuplje nego pre pet godina. Da napunim svoj rezervoar, više nije 35, sada me košta 57-58 dolara. Hrana iz prodavnice za nedelju dana, koja je nekada koštala 75 dolara, sada neće biti ispod 150 dolara. Sećam se ranije, kada izađete na večeru u običan, normalan restoran za 100 dolara možete da naručite „pola restorana“. To više nije tako. Sada, ako u neki običan restoran, odu momak i cura, popiju dva pića, predjelo i glavno jelo to minimum košta 100 dolara – priča ona.

Međutim, kaže, rasle su i plate. Nekima…

– Danas vam je da živite neki lagodniji život kao što ste ga živeli pre tri godine u gradu kao što je Pitsburg, potrebna plata od 90.000, 100.000 dolara. Ali, sve zavisi i kakav je vaš stil života – kaže ona i dodaje da rastu cene, ali i plate i da ljudi koji žele da uspeju u SAD moraju biti pametni i proaktivni.

– Ne možete samo sediti i čekati da vam šef da povišicu, bez da ga vi pitate, bez da odradite nešto dodatno ili da čak budete spremni da promenite posao i odete negde gde će vas platiti više. To jednostavno morate jer cene su se toliko omakle kontroli da ako samo tapkate u mjestu i ne tražite neke načine da povećate svoje prihode ili da smanjite neke troškove, naravno da ćete osetiti ovu trenutnu ekonomsku situaciju.