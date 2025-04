Mladi krompir - 350 do 600 dinara

Karfiol - 300 do 350 dinara

Krastavci- 150 do 350 dinara

Paradajz - 280 do 400 dinara

Mladi crni luk, veza - 50 dinara

Zelena salata, komad - od 50 do 100 dinara

Lubenica - 500 dinara

Borovnice- 2.000 do 2.5000 dinara

Jagode - 300 do 550 dinara

Maline - /

Grožđe - 800 do 1.000 dinara

*Cene za kilogram u periodu od 7. do 13. aprila, (Izvor portal Pijace.com)