U Hrvatskoj se oštrolisne špargle koriste u prehrani i nisu zakonski zaštićena vrsta. Sezona branja špargli obično kreće u martu i traje otprilike do kraja aprila. Za branje plodova u šumama kojima Hrvatske šume gospodare potrebna je dozvola, no ona je besplatna i jednostavno je do nje doći.

Dozvola važi do 31. decembra tekuće godine i omogućuje pojedincima branje do dva kilograma divljih špargli dnevno za ličnu upotrebu. Sakupljači ne smeju sakupiti više od dve trećine jedinki na jednom nalazištu, a pri sakupljanju se treba koristiti isključivo tehnika rezanja. Kao i kod skupljanja ostalih nedrvnih šumskih proizvoda u nekomercijalne svrhe, ako se to čini bez dozvole, preti kazna od 133 do 933 evra. Postoji mogućnost izdavanja dozvole i u komercijalne svrhe, no za to se plaća naknada, u zavisnosti od količine.