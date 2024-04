HRANA JEFTINA, A AVIO-KARTA SAMO 1.500 DINARA! Srbima je ova destinacija sve češći izbor za odmor, a evo koliko koštaju ležaljke

Ratovi u svetu, inflacije koji su izazvali sukobi naterali su mnoge da razmišljaju kakve cene mogu da nas očekuju ove godine na letovanju. Jedna od zemalja koja polako ali sigurno postaje omiljeno srpsko letovalište je Kipar.

Sunce koje greje čak 360 dana godišnje, lepe plaže i let niskobudžetnim avio-kompanijama iz Beograda su razlozi zašto se sve više ljudi opredeljuje za ovu destinaciju.

Sezona traje od aprila do novembra, mada se prvog i poslednjeg meseca mogu očekivati i niže temperature. Što se tiče aprila, ako ne volite prevelike gužve i veliku vrućinu, a malo ste hrabriji na ulasku u nešto hladniju vodu, onda je ovo idealan mesec za Kipar.

foto: Shutterstock

Kako do Kipra

Na Kipar vode brojne agencije, kao i popularne instagram stranice za veoma male pare. Daleko najjeftnija opcija je da sami kupite avio-karte i rezervišete smeštaj.

Iz Beograda leti Wizz-air, tri puta nedeljno, odnosno sredom, petkom i nedeljom. Potrebno je uložiti malo vremena u pretragu kako biste našli najjeftinije karte, a mogu se pronaći od čak 1.500 dinara. Što se tiče smeštaja, u nastavku stoji koji grad šta nudi, pa na osnovu toga možete da izaberete šta vama najviše odgovara.

foto: Shutterstock

Gde na letovanje na Kipru

Bitno je znati da Kipar pripada Evropskoj uniji, ali i da je podeljen na dva dela - grčki i turski. Severni Kipar je proglasio nezavisnost 1974. godine, ali ga je priznala jedino Turska. Srbija nije priznala ovaj okupirani deo ostrva i ne preporučuje se da tamo putujete.

Na zvaničnom sajtu Ministarstva Republike Srbije navodi se da u severni deo Kipra ne smeti ući ukoliko je krajnja destinacija noćenje na okupiranom delu ostrva, već do njega možete doći isključivo preko legalnih graničnih prelaza, odnosno prvo morate sleteti na aerodrom u Larnaki ili Pafosu, ili preko luke u Limasolu i Larnaki.

Ova podela ne treba da vas preterano brine, jer agencije u Srbiji, kao i avio-kompanije lete u grčki deo ostrva, tačnije na aerodrom u Larnaki, tako da se ne možete slučajno naći u okupiranom delu.

Aja Napa

Najpoznatiji grad je Aja Napa, do kog možete doći autobusom iz Larnake, sa samog aerodroma potrebno je da uhvatite neki lokalni autobus koji vodi do centra, odnosno Finikoudesa. Na istom mestu čekate autobus za Aja Napu i cena ove karte iznosi 4 evra u jednom pravcu. Posle nekih pola sata do 45 minuta vožnje, stižete na najlepšu evropsku plažu koja se zove Nisi.

foto: Profimedia

Kristalno čista voda i zlatni sitni pesak su njen zaštitni znak. Što se tiče cene kompleta ležaljki, dve ležaljke i suncobran će vas koštati 7,5 evra, a ako ne želite suncobran platićete 5 evra. Na samoj plaži imate barova koji nude i hranu, ali vas i pregršt restorana čeka ako izađete na ulicu. Uglavnom je reč o kiparskoj hrani, odnosno giros, kleftiko (njihov specijalitet jagnjetine u marinadi od belog luka, feta sira i limuna), grčke pite, razne ribe i slično.

Ponuda i cene su uglavnom iste, od 10 evra za najjeftnije jelo u restoranu. Cena kafe se kreće od 1,5 evra, sokova od 2 evra, alkohola od 3 evra pa naviše. Treba napomenuti i da je Aja Napa poznata po noćnom životu, pa je često izbor mlađe populacije.

Pored Nisi plaže, koja je najpoznatija, zlatni pesak možete naći i na plaži pored nje, koja se zove Makronisos. Ukoliko putujete autobusom iz pravca Larnake, to je stanice pre Nisija. Na drugu stranu, ka istoku nalazi se i plaža Konos, koja je malo manje pristupačna i ima i pesak i stene. Cene ležaljki su i ovde 7,5 evra za komplet.

Larnaka

Aerodrom u Larnaki je glavna prednost ovog grada, kao i dobra povezanost sa svim ostalim gradovima. Autobusi kreću iz centra, Finikoudesa, što je ujedno i najveća gradska peščana plaža. Što se tiče cene karata prevoza, one uglavnom do ostalih turističkih mesta iznose 4 evra. Iako je ranije bilo moguće kupiti povratnu kartu za 7 evra, ove godine to nije moguće.

foto: Profimedia

Prevoz je tačan, kreće se na vreme i na stanici postoje digitalni ekrani koji najavljuju za koliko minuta kreće i na koju destinaciju putuje autobus. Karte se kupuju kod vozača i ovde nemate šalter sa informacijama, ali uz digitalni ekran, odšampan red vožnje, nije vam ni potreban. Još jedna atrakcija ovog grada je i slano jezero, koje se nalazi u blizini aerodroma i na kome možete videti flamingose i to tokom jeseni, kada oko 10.000 njih pravi pauzu tokom migracije na jug. Ipak, treba naglasiti da ne očekujete egzotične roze primerke kao sa Arube, već nešto svetlije više bele velike ptice.

Limasol

Grad u zapadnom delu ostrva koji je drugi najveći grad privlači veliki broj turista.

Mnoštvo velikih i novih zgrada na obali daje utisak da ste se našli u Majamiju ili nekom sličnom mestu. Prostrano šetalište uz niz restorana je svakako zaštitni znak Limasola.

Što se tiče cena, na glasu je kao najskuplji grad Kipra. Cene u restoranima su nešto više, pa je tako najjeftinije jelo u prosečnom restoranu od 15 evra. I ovde treba napomenuti da su cene ležaljki iste, pa je komplet od dve ležljake i suncobran 7,5 evra na dugoj peščanoj plaži.

Pafos

Pored Larnake, aerodorom se nalazi i u Pafosu, ali do njega nema letova iz Beograda. Možete do njega stići autobusom iz Larnake. Za Pafos se vezuje jedna legenda koja ga je stavila na Listu svetske baštine, a to je plaža za koju se smatra da je baš na tom mestu rođena Afrodita i da, prema legendi, kupanje podmlađuje. Zalazak sunca sa ovog mesta je spektakularan.

foto: Shutterstock

Takođe, baš u Pafosu nalazi se i veliko arheološko nalazište 'Kraljevska grobnica', gde su pronađene brojne grobnice sa svojstvima koje su se vezivale za kraljeve i plemiće, ali ne postoje dokazi da su oni baš na ovom mestu sahranjeni.

Potiču iz 4. veka pre nove ere. Zbog ovog nalazišta, čitav grad se nalazi na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine. U blizini grada nalaze se i brojne plaže, a Kato Pafos je južni deo grada koji je smešten na obali mora. Ovaj deo je pravi raj za turiste sa mnoštvom hotela, kafića, restorana i prodavnica.

(Kurir.rs/Mondo)