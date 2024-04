NEMA NI STRUJU NI HOTEL: Turska krije dragulj sličan Maldivima nadomak omiljenog letovališta Srba

Maldivi su teško nadmašivi kao destinacija za odmor, ali postoji jeftinija alternativa koja je nama mnogo bliža, a i jeftinija.

Turisti i lokalci nazivaju je 'turskim Maldivima', a u pitanju je Suluada, destinacija koju morate videti.

Suluada, poznata i kao 'Ostrvo vode' je skriveni dragulj koji se nalazi blizu Antalije, popularnog odmorišta među Srbima.

Suluada ima besprekorne, nestvarne pčaže, tajne uvale i bujnu prirodu zbog čega je stekla reputaciju utočišta za ljubitelje sunca i prirode.

foto: Shutterstock

Ovo slikovito ostrvo je steklo reputaciju utočišta za ljubitelje sunca i prirode zahvaljujući svojim besprekornim plažama, tajnim uvalama i bujnim zelenilom.

Do njega se stiže brodom i putovanje traje oko 40 minuta iz Antalije.

Ima izuzetno visoke ocene na društvenim mrežama i Tripadvisoru, čak 4.5/5 zvezdica.

NESTVARNE PLAŽE Suluadu opisuju kao 'neverovatnu', 'najbolju plažu ikada' i 'najbliže što možete doći Maldivima'. Ljubitelji plaža će pronaći raj na Suluadi, gde gosti mogu da se opuste i uživaju na mekanom, belom pesku i u kristalno čistoj vodi. Suluada ima dve plaže za kupanje. Plaža na glavnom kopnu je poželjnija ako želite da plivate u miru i tišini, dok je veća plaža na zapadnoj strani, koja je puna talasa, idealna za porodice.

Aktivnosti na ostrvu

Na Suluadi ima mnogo toga da se radi, kao što su planinarenje po lepim stazama ostrva, plivanje i ronjenje u toplom Sredozemnom moru i otkrivanje skrivenih pećina.

foto: Kurir

Ono što morate da znate o ostrvu

Da bi se očuvala netaknuta lepota ostrva, nema električne energije. Sveža voda sa ostrva se smatra terapeutskom prema lokalnom stanovništvu, koje savetuje turistima da je piju.

Ostrvo nema hotele, restorane, prodavnice ili bilo kakve objekte, a to upravo i privlači putnike pored vode - toliko čiste da možete da vidite sve do morskog dna. To ga čini savršenim za ronjenje.

(Kurir.rs/B92)