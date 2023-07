VALERIJA OTKRIVA KAKO SE ŽIVI U BRITANIJI: Računi papreni, od cene vrtića da vam se zavrti u glavi, a tek hrana... OVO SU PLATE

Porodica Valerije M. se iz Beograda u Veliku Britaniju preselila pre petnaestak godina. Njen suprug je zaposlen u IT sektoru, a ona je, iako je po profesiji profesor engelskog jezika, danas joga instruktor. Stariji sin studira, dok je drugi srednjoškolac. Dobili su "njihove papire" i sredili svoj život daleko od rodnog grada u Redingu, blizu Londona.

U Srbiju dolaze jednom do dva puta godišnje, drago im je da vide porodicu i prijatelje, deca rado posećuju grad u kojem su se rodili, ali, kako kaže, nemaju planove da se vrate. Bar ne za sada.

- Ne, nažalost, ne bismo se vratili u Srbiju. Penzionerske dane želimo da provedemo na nekom toplom mestu - otkriva nam Valerija.

Ova Beograđanka boravak u Velikoj Britaniji posvetila je prvenstveno vaspitanju dece, a sada, kada su oni stali na svoje noge, daje časove joge. Za taj posao ukoliko se radi o grupi dobija 10 do 15 funti po osobi (za jednu funtu dobija se 137 dinara), dok privatni termini koštaju od 40 funti, pa naviše.

Valerija navodi da prema poslednjim statistikama, četvoročlana porodica sa dvoje mlađe dece u Britaniji samo za hranu troši 600 do 725 funti mesečno, što je u dinarima od 82.000 do 100.000 dinara.

Cene nekih osnovnih životnih namirnica u Londonu:

Hleb- tost hleb-£1.40;

Mleko 2l- £1.45 obicno,

organsko mleko £1.95

krompir £0.50-£1/kg

šargarepa £.50-0.60/kg

luk £0.65-0.95/kg

jabuke £1.50/kg

jagode £4-£7/kg

maline £12-£13/kg

junetina mlevena 1kg- oko £6.50

piletina £3-£5/kg

svinjetina oko £5-6/kg

- U Velikoj Britaniji kao i kod nas postoje državni vrtići i škole, kao i pogodnost za sve koji se odluče da svoje mališane povere državnim obdaništima. Tamo, deca uzrasta tri do četiri godine mogu besplatno dobiti 15 sati čuvanja u periodu od 38 nedelja tokom cele godine. Što se tiče iznosa koji se izdvaja za privatne vrtiće on zavisi od oblasti gde se nalazi, ali za dete mlađe od dve godine, za 25 sati nedeljno, 52 nedelje u godini treba izdvojiti 7.729 funti (više od milion dinara). Briga o starijima od dve godine jeftinija je za oko 300 funti. “Childminder”, osoba koja je registrovana i kvalifikovana za čuvanje dece košta 6.547 funti ili oko 900.000 dinara - kaže Valerija.

Kada deca napune tri godine, roditelji mogu da dobiju 15 ili 30 sati besplatne nege od države i ovo može da se iskoristiti i u privatnim vrtićima.

- Državne škole su potpuno besplatne. Ono što mora da se kupi jeste školska uniforma, pribor (samo za pisanje i matematiku, ne i sveske) i oprema za fizičko. S druge strane, cena jednog tromesečja u privatnoj školi takodje varira, ali u našoj regiji u dobroj školi košta 6.655 funti, dok je cena godine na univerzitetu 9.250 funti (oko 1,25 miliona dinara) - otkriva naša sagovornica.

REDING - GRAD IT Reding je grad u Ujedinjenom Кraljevstvu u Engleskoj. Prema procenama ovde živi oko 300.000 ljudi. Nalazi se na ušću reke Кenet u Temzu. Dve trećine stanovništva živi u užem gradskom jezgru, dok su ostali nastanjeni na periferiji. Nalazi se na oko 66 km zapadno od Londona i na oko 80 km severno od obale. Zbog svog položaja i Temze, grad predstavlja važan saobraćajni centar, a takođe je i važan univerzitetski centar. Smatra se i sedištem industrije informacionih tehnologija zbog velikog broja kompanija iz ove oblasti koje posluju u njemu.

Kirije mnogo variraju od dela grada, odnosno oblasti u kojoj živite. Tako se u Redingu dvosobni stan trenutno kreće od 1.200 do 1.800 funti, pa i više. Najam trosobne kuće, što potencijalno može da bude dovoljno za četvoročlanu porodicu, je od 1.700 do 2.300 i više.

- Pored struje i vode, najveca stavka ovde je “council tax” koji se plaća opštini ili okrugu. Zavisno od kraja i veličine kuće u našem okrugu on ide od 1.500 do 3.500 funti. Voda na godišnjem nivou košta 480 funti, struja i gas su 150 mesečno. Kilovat sat struje se trenutno kreće oko 0,34 penija sa ograničenjem cene koju je donela vlada, ali varira na nivou Engleske - navodi Valerija.

Većina ljudi koje ova srpska porodica poznaje su uglavnom porodični, mnogi se bave IT poslovima, ima univerzitetskih profesora, profesora jezika, ljudi koji se bave kreativnim medijima, inženjera, lekara.

- Zavisno od zvanja, postoje gradacije u zaradi, predavač (lecturer-senior lecturer) može zarađivati 40.000 do 50.000 funti godišnje, dok profesor ima od 90.000 do 100.000 funti za isti period. Plata menadžera projekta se takodje kreće oko 50.000, dok profesor u školi zarađuje od 28.000 do 40.000 funti, opet u zavisnosti od kvalifikacije i iskustva - priča naša sagovornica.

