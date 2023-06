ANJA IZ ZRENJANINA ISPRIČALA KAKVE SU CENE U NEMAČKOJ: Evo šta je dosta skuplje nego u Srbiji! "A ako morate kod zubara..."

Anja iz Zrenjanina koja već par godina živi u Nemačkoj ispričala je za Kurir kakve su cene u ovoj državi, kao i koliko koštaju neke od zanatskih usluga.

Kada je reč o cenama i popustima u marketima u Nemačkoj, kaže da oni zavise od dve stvari.

- Najpre zavisi od roka upotrebe, ako mesu ili nekom drugom proizvodu uskoro ističe rok, sniženo je 30 odsto, ako je normalan rok, i na primer snize cenu kafu ili jogurt onda je to 10 odsto sniženje - ispričala je Anja za Kurir.

Pored toga, kaže da postoji i dosta razlike u namirnicama u Srbiji i Nemačkoj.

- Ima razlike u slatkišima, hemiji, prašku za veš, omekšivaču. To je ono što je kvalitetniji, kao i slatki krem, kreme, takođe - objašnjava ona.

Usluge zanatlija su dosta skuplje nego u Srbiji.

- Imam informacije iz raznih krajeva Nemačke. Šišanje, pranje kose i feniranje je oko 60 evra za ženu, ako vam uz to treba i farbanje onda je 120. Za pakovanje koje ide na kosu, morate da dodate još 75 evra - priča Anja za Kurir i ističe da je muško šišanje 20 evra.

- Cena frizure za mladu, za svadbu, kreće se od 120 do 150 evra, na primer znam slučaj devojke koja je platila šišanje, pranje i feniranje 180 evra.

Kada je reč o cenama u kozmetičkim salonima i one su, prema Anjinoj priči, više nego u Srbiji.

- Depilacija celih nogu je 150 evra. Izlivanje noktiju 70 evra, pedikir 35 do 40 evra. Nadogradnja trepavica ide od 80 do 160 evra, dok su puder obrve 450 evra - otkriva nam Anja.

Za posetu stomatologu treba vam znatno više novca.

- Navlake na zubu idu do 500 evra po zubu, a implanti po zubu 250 evra. Ako treba da skidate kamenac i polirate zube to je od 75 do 100 evra. Hirurško vađenje košta od 100 do 130 evra, dok je plomba 70 evra - ispričala je Anja za Kurir.

