"KAD ČUJU DA PRIČAŠ SRPSKI - POBEGNU" Anja iz Zrenjanina otkrila sve o životu u Nemačkoj: Evo čime se bave Srbi i koliko zarađuju

Anja Soponjai iz Zrenjanina već par godina živi u Nemačkoj, a na odlazak iz Srbije odlučila se zajedno sa svojim suprugom.

Po profesiji je dizajner tekstila i odeće, u Srbiji se bavila šivenjem haljina koje je prodavala putem interneta. Kako kaže, od korone je posao stao.

- Muž radi kao šofer, kako nije bio zadovoljan platom, moj posao je stao i tako smo rešili da se iz Srbije preselimo u Nemačku, u decembru 2020. godine. Prijatelji su pomogli da se snađemo. Sada sam na kursu, učim jezik i trenutno ne radim. Suprug vozi, ali kraće ture, tako da radi uglavnom od osam do 17 sati, nekad i popodne - priča Anja.

Kaže da joj iz Srbije ne nedostaje ništa posebno, a u rodni kraj često dolazi zbog majke.

- Ovde živimo dve i po godine, meni lično iz Srbije ništa ne nedostaje, nisam neko ko pati za hranom, imam samo mamu pa mi ona nedostaje. Često idemo za Srbiju pa je često i viđam. Jedna sam od retkih kojoj odgovara ovaj mentalitet, sve mi odogvara, od kuhinje, prirode, imam četiri mala jezera gde mogu uvek da odem, imam sve ovde što mi je potrebno da se osećam zadovoljno, odgovara mi njihov mentalitet, zna se šta se sme sta ne - kaže Anja za Kurir.

Sa suprugom živi u iznajmljenom stanu od 50 kvadrata, ima terasu, kao i parking, a što se tiče mesečnih troškova je to košta 800 evra. Kako kaže, u to nije uračunata struja, internet, mobilni, kao i osiguranja.

- Sada, da računamo struju 70 evra, internet 50, jedna moja plata bi pokrila troškove i cela partnerova ostane, na šta ćes to da trošiš, to sve zavisi od ličnosti. Dečiji dodatak je do 250 evra po jednom detetu, da li postoji još nešto ne znam, nemam decu. Ako imaš troje dece, eto, oni ti plaćaju taj stan - kaže Anja za Kurir i ističe da na kraju meseca, kad se svedu računi ipak može i da se uštedi:

- Koliko ćete da uštedite to zavisi isključivo od vaše plate i rashoda koje imate. Ali, da je moguće da se uštedi, jeste. Kako znam iz priče, neki uspeju da uštede i do 1.500 evra mesečno - ističe ona za Kurir.

Ono što nas je iznenadilo u razgovoru sa Anjom jeste činjenica da se Srbi u Nemačkoj i ne drže toliko zajedno.

- Ljudi sa Balkana se druže i pomažu, ali ako konkretno mislimo na Srbe to nije slučaj. Ne pomažu se i ne druže se međusobno. Kad čuju da pričaš srpski pobegnu od tebe - rekla je Anja.

Objasnila je i da nije istina da Nemci ne vole Balkance, već je stvar u poznavanju jezika. Ako znate jezik, oni su ljubazni i nasmejani, hoće da pričaju, uvek ljubazno odgovore.

- U marketu ili bilo kojoj prodavnici, da kupiš TV ili bilo koju glupost obavezno ti svaka radnica kaže - lepo provedite vikend, ako je petak, lepo provedite veče, dan, ne postoji radnica koja to ne kaže, 90 odsto radnika bilo gde, to moraju da kažu da li ljubazno ili jer mora, kaže svakako, a tebi je to lepo da čuješ.

- Jesu možda hladan narod ali ako im nasmejano priđes oni će ti ljubazno odgovoriti, nemaš radnicu u banci koja je nervozna, džangrizava, nije nasmejana, gde god da odeš da odradiš nešto svi su ljubazni, nisu kao kod nas i ono čuveno "fali ti jedan papir", za sve imaju vremena.

Zanimalo nas je i kojim se to poslovima Srbi najviše bave u Nemačkoj.

- To su uglavnom poslovi negovateljice, čišćenje, građevina, šoferi i DHL, to je ono što naši ljudi najviše rade. Negovateljica ima platu od 1.500 do 1.800 neto, čišćenje ovde pretežno ide na pola radnog vremena tako da je 30 evra bruto sat, to dođe oko 800 evra neto. Plata na građevini je 2.700 bruto, šoferi imaju od 2.200 oni koji razvoze palete, do onih koji voze velike šlepere, to je do 3.000 evra neto. DHL, to su poslovi vezani za poštu pisma, oni imaju 1.700 evra neto, time se najviše bave naši ljudi ovde - otkrila nam je Anja.

Kada je reč o razlikama u platama između Srba i Nemaca, ona ističe da tako nešto nije uobičajeno.

- Nema razlike, nikakve. Plata se dobija i na staž, ne dele ljude po nacionalnosti. Veću platu možes da imas ako, na primer, znaš jako dobro jezik, pa dobiješ bolju poziciju, ali ako radite isti posao nema razlike, nema tu nikakve razlike.

