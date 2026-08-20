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- Ma, najbolje da ja tu sada bacim bombu i sve eksplodira - viknuo je vidno revoltirani Zagrepčanin u banci kada mu je službenica otkrila stanje njegovog tekućeg računa.

Zbog eskapade u poslovnici u centru metropole, koja se odigrala pre gotovo dve godine, ovih dana je javno objavljena presuda 47-godišnjaku, kojem je na kraju izrečena novčana kazna u iznosu od 300 evra.

Službenica koja je tada radila na šalteru, na sudu se prisetila kako je muškarac bio uznemiren još kada je uzimao broj na redomatu, a nije se smirio ni kada je došao na red.

Dodatno se uzrujao, krivio Kineze, tražio cigaru

– Nakon što sam ga zamolila za ličnu kartu, okrivljeni me je upitao mogu li svojim telom da zaštitim monitor kako kamera ne bi snimila njegove podatke. Pristala sam, ali kada sam mu rekla da je njegov saldo u minusu, dodatno se uzrujao. Počeo je da se hvata za glavu, spominjući kinesku ambasadu koja mu opet nije uplatila novac – ispričala je žena, rekavši i da ju je u jednom trenutku zamolio za cigaretu.

Pošto joj je bilo žao tog čoveka, ustala je od svog stola kako bi koleginice pitala za cigaretu.

- Jedna mi je rekla da odem do sobice i da je uzmem iz njene torbice, a da bih došla do tamo morala sam da prođem pored okrivljenog. Na tom putu me je zaustavio i rekao: "Imate li cigaretu? Hoće li doći ta cigareta?", na šta sam mu odgovorila da upravo idem po nju. U tom trenutku on se spustio na pod i rekao: "Ma, najbolje da ja ovde bacim bombu" - rekla je, priznavši da se uplašila jer je 47-godišnjak u tom trenutku i pljesnuo rukama.

Iznenadila ga policija

Incident nije promakao radniku obezbeđenja, koji je pozvao policiju, što je takođe "zbunilo" okrivljenog. Kada su policajci ušli u banku, službenicu je upitao: "Zašto ste pozvali policiju?".

Opštinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio ga je krivim, ali ipak ne mora da plati troškove prekršajnog postupka jer sud smatra da ne bi mogao da ih izmiri bez štete po sopstveno izdržavanje.