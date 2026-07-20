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Sigurno vam se bar jednom dogodilo da tek kada se sve prodavnice zatvore shvatite da vam je ponestalo sredstva za pranje sudova ili deterdženta za mašinu za pranje sudova. Srećom, većina ljudi već ima kod kuće sastojke od kojih za svega nekoliko minuta može da napravi efikasnu, prirodnu i bezbednu zamenu za klasično sredstvo za pranje sudova.

Ovakve alternative nisu korisne samo kada vam iznenada nestane deterdženta. One mogu da pomognu i da smanjite troškove u domaćinstvu, ograničite upotrebu hemikalija i uštedite vreme.

Jedno od najkorisnijih prirodnih sredstava je alkoholno sirće, koje može biti odlično rešenje kada vam ponestane sredstva za pranje sudova. Reč je o jednom od najsvestranijih prirodnih sredstava za čišćenje koje se često koristi u domaćinstvu, a može poslužiti i za pranje sudova.

U bocu sa raspršivačem sipajte jednu šolju vode i dodajte tri do četiri kašike destilovanog alkoholnog sirćeta.

Može da iritira disajne puteve

Dobijeni rastvor naprskajte direktno na sudove, ostavite da deluje pet do deset minuta, a zatim četkom ili sunđerom uklonite ostatke hrane i mrlje. Nakon toga sudove potopite u ključalu vodu na deset minuta kako biste uništili preostale bakterije.

Foto: GARO/PHANIE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, sa sirćetom treba biti oprezan. Sirćetna kiselina može da iritira disajne puteve kada se raspršuje u vazduhu. Zato se preporučuje da tokom korišćenja dobro provetrite prostoriju otvaranjem prozora ili uključivanjem ventilatora i da izbegavate udisanje raspršenog sirćeta. Ovu metodu ne bi trebalo primenjivati u prisustvu osoba koje boluju od astme ili drugih hroničnih bolesti disajnih organa. Inače, flaša alkoholnog sirćeta od 1 litra košta samo 85 dinara.

Uklanja štetne bakterije

Sudove možete oprati i potapanjem u rastvor za dezinfekciju. Najpre uklonite što više ostataka hrane toplom vodom i četkom ili sunđerom. Zatim ih isperite, a sudoperu ili veću posudu napunite jednakom količinom destilovanog alkoholnog sirćeta i vrele vode.

Sudove potpuno potopite u rastvor i ostavite da odstoje oko 30 minuta. Kombinacija vrele vode i sirćeta za to vreme pomaže u uklanjanju štetnih bakterija i drugih mikroorganizama. Nakon pola sata isperite sudove vrelom vodom i osušite ih.

Ako nemate ni sodu bikarbonu ni sredstvo za pranje sudova, obična kuhinjska so može da pomogne u uklanjanju zagorelih ostataka hrane sa šerpi i tiganja.

U zagorelu šerpu ili tiganj sipajte jednu do dve kašike kuhinjske soli, zatim dodajte malo vode. Zagrejte do ključanja, pa ostavite da lagano vri pet do deset minuta. Nakon toga prospite vodu i drvenom varjačom ili lopaticom pažljivo uklonite zagorele ostatke hrane. Na kraju posudu dobro isperite vodom.