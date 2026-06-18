Koliko košta kumstvo na srpskoj svadbi: Burme, koverta, muzika - od cifre će vam se zavrteti u glavi
Biti kum na svadbi u Srbiji velika je čast, ali i ozbiljan finansijski izdatak. Iako se često kaže da se kumstvo ne odbija, mnogi tek kada prihvate ovu ulogu shvate koliko novca će morati da izdvoje za sve što tradicija i običaji podrazumevaju.
Troškovi zavise od dela Srbije, porodičnih običaja i dogovora sa mladencima, ali pojedine stavke gotovo su neizbežne.
Burme su često tradicionalna obaveza kuma
U mnogim krajevima Srbije i dalje je običaj da kum kupuje burme mladencima. Cena zavisi od težine zlata, modela i zlatare, ali prosečan par burmi danas košta između 300 i 800 evra, dok luksuzniji modeli mogu biti i znatno skuplji.
Ipak, sve više parova danas samostalno kupuje burme, pa je važno unapred razgovarati o očekivanjima kako ne bi bilo neprijatnih iznenađenja.
Novac za mladence
Najveći trošak za većinu kumova predstavlja poklon u koverti. Iznos varira u zavisnosti od bliskosti sa mladencima, broja gostiju koje kum dovodi i finansijskih mogućnosti.
Dok pojedini kumovi poklanjaju 300 do 500 evra, nije retkost da se u koverti nađe i 1.000 evra ili više, naročito kada je reč o veoma bliskim prijateljima ili članovima porodice. Ipak, ovo ne bi trebalo da bude pravilo, već da svako pokloni onoliko koliko mu mogućnosti dozvoljavaju.
Odeća i priprema
Kum mora da izgleda reprezentativno, pa troškovi često uključuju novo odelo, obuću, frizuru, šminku i haljinu ako je reč o kumi.
Za muškarce kompletno svečano odelo može koštati od 100 do nekoliko stotina evra, dok žene često izdvajaju još više kada se uračunaju garderoba, obuća i profesionalno sređivanje.
Dodatni pokloni i običaji
U pojedinim krajevima Srbije postoje dodatni običaji koji podrazumevaju poklone za mladu, mladine roditelje ili simbolične darove tokom svadbenog veselja.
Neki kumovi organizuju i devojačko ili momačko veče, učestvuju u dekoraciji ili snose deo troškova vezanih za pripreme.
Koliko iznosi konačan račun?
Kada se saberu burme, novac za mladence, garderoba i prateći troškovi, kumstvo na jednoj svadbi može da košta od 700 do 2.000 evra, a ponekad i više.
U nekim delovima Srbije, postoji izraz kada na svadbi viču "Kume, izgore ti kesa!“, to je šaljiva dosetka koja se govori kada kum čašćava muziku, daje novac za kućenje ili učestvuje u običaju "otkup mlade". Takvi običaji često predstavljaju dodatne troškove, kao i izrada fotografija.
Ipak, većina ljudi smatra da vrednost kumstva ne može da se meri novcem. Uprkos troškovima, mnogi će reći da je privilegija stajati uz mladence na njihov najvažniji dan nešto što nema cenu. Takođe, mladenci koji biraju kuma, to ne rade da bi ga opteretili finansijski, već iz ljubavi, pa danas mnogi troškovi se dele ili ne očekuju, pput dodatnih poklona.
Biznis Kurir/Lepa&Srećna