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Biti kum na svadbi u Srbiji velika je čast, ali i ozbiljan finansijski izdatak. Iako se često kaže da se kumstvo ne odbija, mnogi tek kada prihvate ovu ulogu shvate koliko novca će morati da izdvoje za sve što tradicija i običaji podrazumevaju.

Troškovi zavise od dela Srbije, porodičnih običaja i dogovora sa mladencima, ali pojedine stavke gotovo su neizbežne.

Burme su često tradicionalna obaveza kuma

U mnogim krajevima Srbije i dalje je običaj da kum kupuje burme mladencima. Cena zavisi od težine zlata, modela i zlatare, ali prosečan par burmi danas košta između 300 i 800 evra, dok luksuzniji modeli mogu biti i znatno skuplji.

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Ipak, sve više parova danas samostalno kupuje burme, pa je važno unapred razgovarati o očekivanjima kako ne bi bilo neprijatnih iznenađenja.

Novac za mladence

Najveći trošak za većinu kumova predstavlja poklon u koverti. Iznos varira u zavisnosti od bliskosti sa mladencima, broja gostiju koje kum dovodi i finansijskih mogućnosti.

Dok pojedini kumovi poklanjaju 300 do 500 evra, nije retkost da se u koverti nađe i 1.000 evra ili više, naročito kada je reč o veoma bliskim prijateljima ili članovima porodice. Ipak, ovo ne bi trebalo da bude pravilo, već da svako pokloni onoliko koliko mu mogućnosti dozvoljavaju.

Odeća i priprema

Kum mora da izgleda reprezentativno, pa troškovi često uključuju novo odelo, obuću, frizuru, šminku i haljinu ako je reč o kumi.

Foto: Shutterstock

Za muškarce kompletno svečano odelo može koštati od 100 do nekoliko stotina evra, dok žene često izdvajaju još više kada se uračunaju garderoba, obuća i profesionalno sređivanje.

Dodatni pokloni i običaji

U pojedinim krajevima Srbije postoje dodatni običaji koji podrazumevaju poklone za mladu, mladine roditelje ili simbolične darove tokom svadbenog veselja.

Neki kumovi organizuju i devojačko ili momačko veče, učestvuju u dekoraciji ili snose deo troškova vezanih za pripreme.

Koliko iznosi konačan račun?

Kada se saberu burme, novac za mladence, garderoba i prateći troškovi, kumstvo na jednoj svadbi može da košta od 700 do 2.000 evra, a ponekad i više.

U nekim delovima Srbije, postoji izraz kada na svadbi viču "Kume, izgore ti kesa!“, to je šaljiva dosetka koja se govori kada kum čašćava muziku, daje novac za kućenje ili učestvuje u običaju "otkup mlade". Takvi običaji često predstavljaju dodatne troškove, kao i izrada fotografija.