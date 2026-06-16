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Učesnici nadmetanja uglavnom su prepušteni sopstvenoj proceni na osnovu kratkog pogleda kroz ulazna vrata, bez mogućnosti otvaranja kutija ili detaljnijeg pregleda sadržaja.

I dok se većina takvih investicija završava sakupljanjem bezvrednih i odbačenih kućnih predmeta, retki srećnici iza prašnjavih katanaca uspevaju da otkriju pravo malo bogatstvo koje im višestruko vraća uloženi novac.

Upravo je takav nesvakidašnji profit ostvario popularni američki jutjuber Vejd (Wade), vlasnik kanala „Wade’s Venture“, koji se specijalizovao za otkup i preprodaju zaboravljenih magacina. Na jednoj od nedavnih aukcija, za naizgled potpuno obično i neugledno skladište ponudio je svega 380 evra. U tom trenutku nije mogao ni da nasluti da će mu taj skromni ulog doneti dizajnersku robu čija tržišna vrednost dostiže vrtoglave iznose.

Kako stvari završavaju na aukciji?

Skladište je završilo na javnoj licitaciji nakon što je prethodni zakupac prestao da izmiruje svoje mesečne obaveze prema vlasniku prostora. Prema zakonskoj proceduri, sadržaj takvih prostorija prodaje se na javnim aukcijama kako bi se barem delimično nadoknadili nastali dugovi, a kupac preuzima potpuni rizik za sve što zatekne unutra.

Kada je Vejd prvi put otvorio vrata, pred njim su se ukazale brojne uredno poslagane kutije i vreće, ali prava senzacija usledila je tek kada je započeo sa detaljnim popisivanjem inventara.

Hiljade evra u dizajnerskoj odeći

Pregledajući kutiju po kutiju, Vejd je ubrzo shvatio da je postao vlasnik ogromne količine luksuzne garderobe, cipela i torbi renomiranih svetskih brendova. Ono što je celu situaciju učinilo još neverovatnijom jeste činjenica da je većina pronađenih predmeta bila potpuno nova, sa originalnim etiketama i još uvek istaknutim maloprodajnim cenama.

Konačni bilans stanja u magacinu:

Između 400 i 500 pari ženskih cipela,

Ogromna količina markirane odeće,

Veliki broj skupocenih modnih dodataka (aksesoara).

Nakon detaljne procene celokupnog asortimana, Vejd je ustanovio da ukupna vrednost pronađenog blaga iznosi približno 65.000 evra. To znači da je vrednost robe u skladištu bila čak 170 puta veća od iznosa koji je izdvojio za njenu kupovinu.

- Nije me lako šokirati. Kupio sam 400, možda 500 ovih skladišta. Većina korisnih stvari inače završava u humanitarnim organizacijama. Ljuri misle da, pošto se ovim bavim već duže vreme, imam mnogo takvih 'ulova', ali i mene je ovo šokiralo. Ovo je čudo! Oko 70 odsto stvari koje inače nađem u magacinima je korišćeno. U ovom slučaju, sve je bilo potpuno novo - izjavio je Vejd, ne skrivajući oduševljenje ovim nesvakidašnjim poslovnim obrtom.