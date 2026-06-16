Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
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Dinar miruje prema evru, dolar napravio iznenađenje: NBS objavila kursnu listu za 16. jun 2026.
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3790, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 101,3548.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,4 odsto.
Biznis Kurir
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