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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3790, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 101,3548.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,4 odsto.