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Kupovina iste korpe namirnica može značajno drugačije da optereti kućni budžet u zavisnosti od grada Srbije. Statistika otkriva da su kod pojedinih proizvoda zabeležene rekordne razlike u cenama, a najveća odstupanja vide se kod voća, povrća, sira i mesa.

Naime, prvi ovomesečni “pijačni barometar”, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku (RZS), pokazuje poprilične razlike u cenama povrća, voća, belog mrsa i mesa od grada do grada.

U pojedinim kategorijama, tako je razlika između maksimalne i minimalne cene - čak trostruka.

Beograd najskuplji za kupovinu povrća

U kategoriji povrća, kako pokazuju ovi podaci RZS, krompir je i dalje najskuplji na beogradskim pijacama sa cenom od 150 dinara kilogram. I više od upola jeftiniji je u Vranju – 70 dinara kilogram.

Po visini cene pasulja, po poslednjim statističkim pokazateljima, prednjači Novi Pazar gde se ovo povrće prodaje za čak 600 dinara kilogram. Najnižu cenu, skoro tri puta manju od najviše, pasulj ima u Zaječaru gde kilogram košta 220 dinara.

Sličan odnos cena je i kod crnog luka – u Beogradu on košta 150, a na pijacu u Vranju kilogram je svega 60 dinara.

Pored pasulja, u Novom Pazaru je najskuplji i sladak kupus (130 din/kg), dok Leskovčani najbolje prolaze kada pazare ovo povrće, plaćajući kilogram svega 50 dinara.

Pijace u prestonici i na početku ovog meseca drže najvišu cenu paradajza (400 din/kg), dok je njega cena u Leskovcu 250 dinara kilogram.

Listu statistički obrađenih cena kod povrća zaključuje spanać. Podaci RZS govore da je najskuplji u Zrenjaninu (350 din/kg), a najjeftiniji na pijacama u Zaječaru, Leskovcu i Nišu (150 din/kg).

Razlika između cene trešanja čak i do tri puta

Što se tiče voća, jabuke su i na početku juna ostale najskuplje u Beogradu i Šapcu, gde ih kupci na pijaci plaćaju 200 dinara kilogram, dok najnižu cenu (120 din/kg) imaju u Leskovcu, Užicu i Zrenjaninu.

Banane u prvom statističkom preseku za jun najvišu cenu imaju u Beogradu (250 din/kg), a najnižu u Leskovcu (150 din/kg).

Kod trešanja je najveća razlika između maksimalne i minimalne cene - od 700 dinara kilogram koliko ih plaćaju Zaječarci, do 300 dinara kilogram kolika im je cena u Leskovcu i Nišu.

I kod jagoda je ta razlika velika - u Zaječaru i Novom Pazaru kilogram košta 500, dok u Valjevu, Zrenjaninu i Pančevu su jagode dvostruko jeftinije (250 din/kg).

Sir u Novom Pazaru duplo skuplji nego u Kraljevu



I u kategoriji belog mrsa, kako pokazuju podaci RZS, postoji dvostruka razlika u ceni: domaći sir kupljen na pijaci u Novom Pazaru staje 900 dinara kilogram, dok se u Kraljevu prodaje upola jeftinije, po ceni od 450 dinara.

Što se tiče kajmaka, raspon između najviše i najniže cene je praktično geografski – kilogram je najskuplji na severu zemlje u Subotici (1.600 din), a najjeftiniji na jugu u Vranju (1.100 din).

Velika razlika u cenama mesa od grada do grada

Podaci RZS za cene mesa u trgovinama širom Srbije, na početku ovog meseca pokazuju da je šaran najskuplji u Pančevu, gde kilogram ove ribe košta 1.000 dinara, dok je najjeftiniji u Nišu, sa cenom od 600 dinara kilogram.

Juneća rozbrana šnicla najvišu cenu ima u trgovinama u Beogradu (1.500 din/kg), a najnižu u Pančevu (900 din/kg).

Kod svinjske krmenadle ta razlika je skoro dvostruka - kilogram ovog mesa najskuplji je u Novom Pazaru (800 din), a najjeftiniji u Pančevu (420 din).

Sličan odnos cene je i kod svežeg pilećeg mesa koje najvišu cenu od 400 dinara kilogram ima u trgovinama u Valjevu, a najnižu u marketima u Užicu (220 din/kg).