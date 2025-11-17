Slušaj vest

U Bosanskom Grahovu, u jugozapadnom delu Bosne i Hercegovine, danas je moguće pronaći stan od oko 45 kvadrata po ceni od približno šest i po hiljada evra, što potvrđuje i oglas koji je nedavno objavljen.

Ovo područje spada među najpovoljnije kada je reč o kupovini nekretnina u celom regionu. Od hrvatske granice udaljeno je oko 60 kilometara, a od Zagreba nešto više od 100 kilometara.

Blizina Hrvatske i relativno kratka udaljenost do Zagreba ipak čine ovaj kraj zanimljivim za pojedince koji traže povoljnu nekretninu ili mesto za povremeni boravak, naročito za one koji žele jeftin smeštaj tokom putovanja po BiH, budući da samo Grahovo nema značajniji turistički potencijal.