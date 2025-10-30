Kuću i kompletno domaćinstvo prodaju za 40.000 evra! Nalazi se na sat vremena od Beograda, a ima baš sve
Svi oni koji su se umorili od gradske gužve i ozbiljno razmišljaju o preseljenju na selo ili su već u potrazi za kućom u prirodi možda bi mogli da razmotre i jedan oglas koji je objavljen na društvenoj mreži Fejsbuk, a u kome se na prodaju nudi kompletno seosko domaćinstvo.
Kako je u oglasu na stranici "Nekretnine na selu-Povratak u sela i zdrav život" objavljeno ovo domaćinstvo se nalazi u selu Basin kod Smederevske Palanke, što je svega sat i nešto vožnje od Beograda.
- Domaćinstvo poseduje useljivu kuću, pomoćnu zgradu sa kupatilom, kuhinjom, podrumom, magazom, tremom, ostavom, još pomoćnih objekata, garažu, prostorije za uzgoj zivotinja - detaljno je navedeno šta sve domaćinstvo poseduje.
Pored već nabrojanog, kako tvrdi prodavac Zorica Katić, po ceni od 40.000 evra nudi se i plac površine oko 60 ari i parcela od 30 ari.
- Plac je održavan jer se na njemu živi. Voda, struja, hidrofor. Na 100 metara od kuće nalazi se jos jedna parcela oko 30 ari- tvrdi u oglasu i dadaje da je vlasnik domaćinstva 1/1.