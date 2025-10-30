Slušaj vest

Svi oni koji su se umorili od gradske gužve i ozbiljno razmišljaju o preseljenju na selo ili su već u potrazi za kućom u prirodi možda bi mogli da razmotre i jedan oglas koji je objavljen na društvenoj mreži Fejsbuk, a u kome se na prodaju nudi kompletno seosko domaćinstvo.

Kako je u oglasu na stranici "Nekretnine na selu-Povratak u sela i zdrav život"  objavljeno ovo domaćinstvo se nalazi u selu Basin kod Smederevske Palanke, što je svega sat i nešto vožnje od Beograda.

Kuća i kompletno seosko domaćinstvo u selu Basin kod Smederevske Palanke nudi se na prodaju za 40.000 evra. Foto: Facebook/Zorica Katic

 - Domaćinstvo poseduje useljivu kuću, pomoćnu zgradu sa kupatilom, kuhinjom, podrumom, magazom, tremom, ostavom, još pomoćnih objekata, garažu, prostorije za uzgoj zivotinja - detaljno je navedeno šta sve domaćinstvo poseduje.

Kuća i kompletno seosko domaćinstvo u selu Basin kod Smederevske Palanke nudi se na prodaju za 40.000 evra. Foto: Facebook/Zorica Katic

Pored već nabrojanog, kako tvrdi prodavac Zorica Katić, po ceni od 40.000 evra nudi se i plac površine oko 60 ari i parcela od 30 ari.

- Plac je održavan jer se na njemu živi. Voda, struja, hidrofor. Na 100 metara od kuće nalazi se jos jedna parcela oko 30 ari- tvrdi u oglasu i dadaje da je vlasnik domaćinstva 1/1.

Ne propustiteNekretnineKUĆA U "ŠVAPSKOM" STILU NA POLA SATA OD NOVOG SADA: Celo domaćinstvo ispod cene, pravi raj u mirnom mestu
0-02-05-6728e62ab039ded8fd2a6cf0f62e5a70526526d29826d6c97222bfd3415c0ce2_715718d14862efe9.jpg
NekretnineDVE KUĆE DAJU ZA BAGATELU: Asfalt im dolazi do pred vrata, a pored priključaka struje i vode poseduju čak i ovo
prodaja kuća
NekretnineSAMO ZA OZBILJNE KUPCE – NI CENT MANJE! Vlasnik direktno prodaje kuću, sve regularno i spremno za useljenje
KUĆA ZA 10.000 EVRA
NekretnineKUĆA SA POGLEDOM KOJI ODUZIMA DAH ZA SAMO 30.000 €: Gazda daje više od hektar placa, a na korišćenje i deo sa unosnom biljkom
collage132132132.jpg