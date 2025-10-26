FRANCUSKI ZAMAK OSVANUO U OGLASIMA: Košta kao luksuzniji stan u Beogradu! Ogroman potencijal za ulaganje
Cena ove jedinstvene nekretnine iznosi 750.000 evra, što je uporedivo sa cenom luksuznijeg stana u većim evropskim gradovima.
Imanje se prostire na površini od 2.766 kvadratnih metara i obuhvata dvorište, maslinjak, kokošinjac i donji vrt. Sam zamak datira iz perioda pre 1817. godine, kada je uz njega izgrađen i mlin.
Detalji o objektu i sadržaju
Glavna zgrada zamka ima tri sprata i podrum, sa ukupno 12 prostorija, uključujući dve spavaće sobe i dva kupatila. Ukupna površina objekta je impozantna: prizemlje se prostire na 365 kvadrata, prvi sprat na 357, a drugi na 267 kvadrata.
Levo krilo objekta sadrži kuhinju s trpezarijom, veliki dnevni boravak sa zadivljujućim pogledom na reku i glavnu spavaću sobu sa sopstvenim kupatilom.
Kula unutar kompleksa preuređena je u apartman sa jednom spavaćom sobom, dok dodatni objekti na imanju uključuju veliku garažu od 84 kvadrata, radionicu od 94 kvadrata i još jedan prostrani podrum.
Ono što ovu nekretninu čini još primamljivijom jeste podatak da se u njoj nalazi i privatni pab.
Potencijal za ulaganje i poslovanje
Zamak se greje na kotao na pelet, a krovovi i izolacija su obnovljeni 2016. godine. Ipak, potrebna su manja dodatna ulaganja kako bi se imanje u potpunosti osposobilo za luksuzan život ili komercijalnu upotrebu.
Zbog svoje veličine, jedinstvene pozicije i idiličnog prirodnog okruženja, stručnjaci procenjuju da bi objekat bio idealan za transformaciju u butik hotel, konferencijski centar ili ekskluzivno mesto za venčanja.
Imanje je povezano sa kopnom sopstvenim prilaznim putem i mostom Saint Sylvain, što vlasnicima obezbeđuje privatnost i ekskluzivnost, ali istovremeno i laku dostupnost do ove nekretnine u Francuskoj.
BiznisKurir/Luxury property news