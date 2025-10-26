Slušaj vest

Cena ove jedinstvene nekretnine iznosi 750.000 evra, što je uporedivo sa cenom luksuznijeg stana u većim evropskim gradovima.

Imanje se prostire na površini od 2.766 kvadratnih metara i obuhvata dvorište, maslinjak, kokošinjac i donji vrt. Sam zamak datira iz perioda pre 1817. godine, kada je uz njega izgrađen i mlin.

Detalji o objektu i sadržaju

Glavna zgrada zamka ima tri sprata i podrum, sa ukupno 12 prostorija, uključujući dve spavaće sobe i dva kupatila. Ukupna površina objekta je impozantna: prizemlje se prostire na 365 kvadrata, prvi sprat na 357, a drugi na 267 kvadrata.

Levo krilo objekta sadrži kuhinju s trpezarijom, veliki dnevni boravak sa zadivljujućim pogledom na reku i glavnu spavaću sobu sa sopstvenim kupatilom.

Ima čak 12 prostorija Foto: Profimedia

Kula unutar kompleksa preuređena je u apartman sa jednom spavaćom sobom, dok dodatni objekti na imanju uključuju veliku garažu od 84 kvadrata, radionicu od 94 kvadrata i još jedan prostrani podrum.

Ono što ovu nekretninu čini još primamljivijom jeste podatak da se u njoj nalazi i privatni pab.

Potencijal za ulaganje i poslovanje

Zamak se greje na kotao na pelet, a krovovi i izolacija su obnovljeni 2016. godine. Ipak, potrebna su manja dodatna ulaganja kako bi se imanje u potpunosti osposobilo za luksuzan život ili komercijalnu upotrebu.

Zbog svoje veličine, jedinstvene pozicije i idiličnog prirodnog okruženja, stručnjaci procenjuju da bi objekat bio idealan za transformaciju u butik hotel, konferencijski centar ili ekskluzivno mesto za venčanja.