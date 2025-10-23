ELA PODIGLA POD KUĆE, PA PRONAŠLA BAZEN - ALI NE U KOM MOŽE DA PLIVA! Ljudi sa gađenjem gledaju ovaj snimak: Renoviranje se pretvorilo u PAKAO! VIDEO
Kada je dvadesetčetvorogodišnja Ela Sims kupila svoj prvi dom, nije ni zamišljala iznenađenje koje vreba ispod podnih dasaka o kojima će uskoro pričati ceo internet — i to ne zbog lepog otkrića!
Naime, njeno preseljenje, koje se dogodilo 15. septembra, pretvorilo se u malu misteriju koja je za samo nekoliko dana prikupila milione pregleda na TikToku i hiljade radoznalih komentara.
Samo nedelju dana nakon useljenja, Ela je odlučila da pregleda drvene podne daske blizu ulaza. Već je primetila neke probleme sa vlagom navedene u izveštaju o inspekciji, tako da se nije odmah uznemirila. Međutim, kada su rojevi mušica počeli da se dižu sa poda, rešila je da proveri šta se zaboga dešava.
- U početku nisam bila previše zabrinuta. Ali kada sam videla mušice kako izlaze svakodnevno, počela sam da mislim na najgore. Plašila sam se da se ispod stepenica nalazi telo čoveka ili životinje - rekla je Ela za "Njuzvik".
Uz pomoć nekoliko prijatelja, Ela je podigla pod i otkrila nešto potpuno drugačije od onoga čega se plašila: šupljinu ispunjenu stajaćom vodom, skrivenu odmah ispod praga. U viralnom videu objavljenom na njenom TikTok nalogu "ell_aaa" , ona ga je u šali nazvala "moj privatni bazen".
Misterija "tajnog bazena"
Mnogi korisnici su pokušali da objasne poreklo misteriozne šupljine. Neki su spekulisali da bi to mogla biti stara cisterna, drugi neiskorišćeni podrum ili skladište uglja tipično za viktorijanske kuće. Istoričari arhitekture su potvrdili da su, tokom viktorijanskog i edvardijanskog doba, mnoge londonske kuće bile izgrađene sa podzemnim prostorima za skladištenje uglja, koji su kasnije zapečaćeni i zaboravljeni. Ako su drenažni kanali blokirani, ovi prostori mogu poplaviti iz različitih razloga (jaka kiša ili curenje vode), kao što se verovatno dogodilo u Elininom slučaju.
Za samo nekoliko dana, video je premašio 600.000 pregleda i pokrenuo je onlajn debatu.
Neki su to shvatili sa sarkazmom: "Pronašli ste tajni bazen, srećni ste!“ — dok su drugi predložili da se kuća napusti pre nego što vlaga izazove strukturna oštećenja. Ela je, za razliku od njih, drugačijeg stava.
- Moj prioritet je da eliminišem muve, jer ih ima na stotine. Ali to nije jedini problem: takođe moram da prepravim plafone i da se rešim bubašvaba. Nemam nameru da odem.
Privlačnost (i rizik) "domaćih" nalaza
Priča Ele Sims nije izolovana. Brojni kupci širom sveta prijavili su otkrića tajnih soba, zazidanih prolaza, istorijskih predmeta ili čak drevnih relikvija u svojim novokupljenim kućama.
Ovo nas oodseća da svaki dom, čak i najmoderniji, može da krije neočekivanu istoriju. Ponekad je dovoljno samo podići podnu dasku da bi se otvorio portal u prošlost. I ko zna koliko drugih "tajnih bazena" još uvek čeka da bude otkriće ispod domova onih koji misle da poznaju svaki centimetar svog novog doma.
