Ukoliko bude usvojen, novi propis mogao bi drastično da ograniči pravo građana na slobodno raspolaganje svojinom, preseljenje, pa čak i prijavljivanje boravišta – i to upravo u onim mestima gde je populacija poslednjih godina rasla.

Kako upozorava popularni mađarski blog Vakmajom, u pitanju je predlog koji ide protiv osnovnih evropskih vrednosti i koji bi mogao da izazove pad cena nekretnina od 30 do 50 odsto. „Ako se zakon usvoji, vrednost tvoje nekretnine može pasti napola“, navodi se u objavi koja se brzo proširila društvenim mrežama.

Najsporniji deo zakona omogućio bi lokalnim vlastima da zabrane sticanje nekretnina, izdavanje stanova, pa čak i useljavanje u mesta sa rastućom populacijom. To znači da bi u popularnim regijama – kao što su Budimpeštanski prsten, obala Balatona ili pogranična područja sa Austrijom – novi stanovnici mogli biti zakonski onemogućeni da se dosele, a vlasnicima bi bilo zabranjeno da prodaju ili izdaju svoje nekretnine .

Autor posebno ističe apsurdnost predloga: dok građani EU mogu bez ograničenja kupovati nekretnine širom Unije – od Tallinna do Mallorce – u pojedinim mađarskim mestima to bi im bilo zabranjeno. „Znači li to da Mađarska de facto izlazi iz EU?“, pita se autor.