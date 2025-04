Ulaganje u nekretnine tradicionalno se smatra dugoročno isplativom investicijom, međutim, upitno je koja je to sfera koja donosi najviše profita.

Agenti za nekretnine već godinama primećuju da oni koji imaju novca ulažu u kupovinu stanova , pa ih iznajmljuju podstanarima. Nije zanemarljiv broj onih koji kupuju garaže i parking prostor koji takođe iznajmljuju za mesečnu nadoknadu, a isto to rade i vlasnici poljoprivrednog zemljišta .

U zavisnosti od lokacije i veličine stana, za tu količinu novca moguće je kupiti dve garsonjere ili na periferiji grada stan od oko 40 kvadrata, to su, ujedno, po kvadraturi i najtraženiji stanovi u Novom Sadu. Mesečna stanarina za, recimo, garsonjeru u centru grada iznosi oko 350 evra, a za onaj od 40 kvadrata je oko 400 evra. Ukoliko bi uzeli prosek, to bi bilo 400 evra mesečno, odnosno na godišnjem nivou je to 4.800 evra zarade od kirije.