Odobreno je 2.500 zahteva

Program finansiranja koji je jedinstven u Nemačkoj

Finansiranje preko deset godina

U Hesenu porez na promet nekretnina iznosi šest odsto kupoprodajne cene. Hessengeld omogućava otplatu do 10.000 evra po prvom kupcu. Za parove je to maksimalno 20.000 evra, a za svako dete do 18 godina u domaćinstvu postoji dodatni iznos do 5.000 evra. Sredstva se isplaćuju u deset rata tokom deset godina.