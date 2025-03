Nacionalna asocijacija nekretnina (National Association of Realtors) je u novembru izvestila da se tipična starost kupca nekretnine povećala na 56 godina, dok je prethodne godine iznosila 49. Prosečna starost kupca koji prvi put kupuje kuću sada je 38 godina, u poređenju sa 35 godina u 2023. godini. Ovaj rast ukazuje na to da se mlađi Amerikanci suočavaju s ozbiljnim izazovima u takmičenju na tržištu, budući da obično imaju manje kapitala potrebnog za kupovinu nekretnine.

Iako su kamatne stope na stambene kredite opale nakon što su u januaru premašile 7%, prosečna stopa za 30-godišnji fiksni kredit je iznosila 6,65% za nedelju koja se završila u četvrtak, što je i dalje previsoko za mnoge potencijalne kupce. S obzirom na to da je inflacija i dalje iznad ciljanog nivoa 2% Federalnih rezervi, neki zvaničnici kažu da bi smanjenje kamatnih stopa moglo biti odloženo do leta. To znači da bi visoke kamate mogle da potraju.