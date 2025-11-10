Slušaj vest

Beograd, 10. novembar 2025 – Iako se prva nedelja novembra tradicionalno obeležava kao Nedelja štednje, u ProCredit banci štednja traje tokom cele godine - i to uz stimulativne kamatne stope. Specijalne kamate za oročenu štednju u evrima i dinarima važe do kraja 2025. godine i namenjene su klijentima koji žele da pametno ulože i zaštite svoju ušteđevinu.

Za nove depozite u evrima, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 3,5% za oročenu štednju na 3 meseca, uz efektivnu kamatnu stopu (EKS) od 3,02%. Za oročenu štednju u dinarima, klijenti mogu ostvariti još povoljnije uslove - EKS iznosi 5,64% za štednju na 3 meseca, za nove depozite.

Minimalni iznos za oročenu štednju iznosi 1.000 EUR/USD ili 100.000 RSD, a klijenti mogu birati različite periode oročenja - od 3 do 18 meseci, u zavisnosti od svojih finansijskih planova.

„Ulaganje u štednju i danas je jedna od najsigurnijih odluka za sve koji žele stabilnost i planiranje budućnosti. U vremenu kada su tržišta promenljiva, štednja ostaje temelj finansijske sigurnosti svakog domaćinstva. Naš cilj je da klijentima omogućimo jednostavan i pouzdan način da svoju ušteđevinu zaštite i uvećaju, kroz transparentne uslove i stimulativne kamatne stope. ProCredit banka već dugi niz godina neguje kulturu odgovornog upravljanja ličnim finansijama, a upravo ovakvim ponudama želimo da podstaknemo građane da razmišljaju dugoročno i planiraju sa poverenjem. Klijenti koji sredstva oroče na duži period mogu ostvariti najviše kamate i time dodatno unaprediti vrednost svoje štednje“ kaže Mirjana Šučević, šef Odeljenja za poslove sa stanovništvom u ProCredit banci.

ProCredit banka, kao deo međunarodne ProCredit grupe, više od dve decenije podstiče odgovorno finansijsko planiranje i razvoj kulture štednje. Specijalne kamatne stope važe do 31. decembra 2025. godine, a više informacija i reprezentativni primeri dostupni su na https://www.procreditbank.rs.

O ProCredit Bank Srbija:

ProCredit banka je nemačka, razvojno orijentisana banka za Istočnu i Jugoistočnu Evropu, posvećena podršci mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i fizičkim licima, s ciljem podsticanja ekonomskog rasta i održivog razvoja.

Do danas, ProCredit banka je investirala preko 5,7 milijardi evra u Srbiji, od čega preko 85% čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Istovremeno, kao podrška ekonomskom rastu i održivom razvoju, banka poseban značaj pridaje odgovornom bankarstvu, promovisanju ulaganja u projekte iz oblasti energetske efikasnosti i razvijanju kulture štednje među svojim klijentima.

ProCredit banka je član ProCredit Grupe, grupe finansijskih institucija koje posluju u mnogim zemljama širom sveta. Jedini akcionar ProCredit banke u Srbiji je ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu.