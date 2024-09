PRE NEGO ISKOPAJU TEMELJ PRODAJU SVE STANOVE: Cene kao u Beogradu, jedno naselje prednjači, ovde sve ode brzinom svetlosti

Svako ko poslednjih meseci planira u Čačku da kupi ili iznajmi stan ima glavobolje, jer je u gradu na Moravi očigledno lakše obezbediti novac, nego pronaći slobodnu nekretninu. Na tržištu nekretnina nema najava da će cena kvadrata padati, upravo iz razloga što stanova nema dovoljno, odnosno potražnja je daleko veća od ponude. Kolika je potražnja svedoči činjenica da kupci i po nekoliko godina čekaju da preuzmu ključeve svog krova nad glavom, jer nekretnine kupuju još u fazi dok ni temelj zgrade nije iskopan.

Na jesen tradicionalno glavni kupci stanova u Čačku su bili voćari, pretežno malinari, koji nakon isplate hladnjačara deo zarade ulože u nekretnine. Izdavanje nekretnina je postao unosan biznis, a mnogi se danas time bave, dok su pojedini podigli i kredite kako bi kupili stan koji izdaju.

foto: Denis Čeković

- Kupio sam jednosoban stan od 34 metra kvadratna pre sedam godina na Ljubić keju koji je bio u lošem stanju. Kada smo ga opremili prve godine smo ga izdavali za 150, a sada za 300. Platio sam ga 18.000 evra i u njega uložio još četiri. Nije teško izračunati da će nam se taj stan za koju godinu isplatiti kroz kirije. U potrazi smo za sledećom nekretninom, ali ne uspevamo da je nađemo, ponuda je mala, a i ono što se pojavi na tržištu brzo se proda - kaže Čačanin S.P. koji deo voćarske proizvodnje ulaže u nekretnine i na taj način je do sada stekao tri stana dok on s porodicom živi na selu.

U ovom trenutku u Čačku ima najmanje 10 aktivnih gradilišta na kojima se podižu nove zgrade sa više desetina novoizgrađeniih stambenih jedinica.

foto: Denis Čeković

- Svi ti stanovi imaju svoje kupce. Vrlo je teško doći do nekretnine, jer je vrlo mala ponuda. Sa druge strane, kupaca nikada nije bilo više. Cena kvadrata novog stana se trenutno kreće od 1.300 do 1.700 evra. Stara gradnja je od 900 do 1.100 evra. Najviše se traže i prodaju jednosobni stanovi i garsonjere. Razlog je što se takva nekretnina najbrže izda i vlasniku donosi brži povratak uložene investicije. Dakle stanovi se pretežno kupuju za izdavanje - kaže diplomirani pravnik Milan Kosanović, vlasnik agencije "Lokus" u Čačku.

Cenovnik koji je naš sagovornik predočio se međutim, značajno razlikuje od onog koji se viđa po oglasima, jer zbog velike potražnje nekretnina, prodavci dižu cene u nedogled, uvereni da će i po višim tarifama naći kupca.

- Ovde još uvek vlada zakon ponude i potražnje, zato imamo tako šarolik cenovnik. Sve je stvar dogovora dve strane. Viđao sam i ja te neverovatne cenovnike, ali je realnost drugačija. Doduše, kupci u ovom trenutku nemaju puno izbora jer je ponuda slaba, pa možda neko i pristane, ali su retki oni kojima se baš toliko žuri. Nekretnina je investicija koja se ne bira i ne kupuje "preko noći". Stalni kupci su obično iz dve kategorije. Pored takozvanih investicionih, koji kupuju za dalje izdavanje, kupci su i mladi ljudi,bračni parovi, njih je takođe u značajnom broju - kaže Kosanović dodajući da što se lokacija tiče podjednako dobro se prodaju u svim delovima grada.

foto: Denis Čeković

Kada je reč o kućama i njihova je cena porasla. Osim godine gradnje i lokacije cenu definiše infrastrukrna opremljenost dela grada ili naselja u kojoj se nalazi. Tako se, recimo, novije kuće, odlično uređene sa dvorištem i pripadajućim placem, prodaju dosta jeftinije, jer objekat nije priključen na kanalizacionu mrežu. Ali isto tako postoje prestižne lokacije van grada na kojima se traže kuće za rušenje ili placevi na kojima ljudi iz biznisa podužu vile sa bazenima.

- Trenutno je to Ljubić i placevi se tamo prodaju brzinom svetlosti. Naselje ima svu potrebnu infrastrukturu i nije prenaseljeno, dakle omogućava viši nivo stambenog komfora. Kupci Ljubić brdo biraju zbog veličanstvenog pogleda koji se odatle pruža na čitavu čačansku kotlinu - kaže sagovornik.

