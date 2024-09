TELEKOM RASTE I U NEMAČKOJ Lučić: Odličan kvalitet mobilne telefonije sa 5G mrežom! Spustili smo cenu televizije

U prestižnom Radison Blu hotelu u Frankfurtu predstavnici Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, generalni direktor, Katarina Đorđić, direktorka sektora za brigu o korisnicima, Stefan Božić, direktor MTEL Nemačka i Danjin Saletović, direktor prodaje za Nemačku. održali su prezentaciju potencijalnim partnerima kako bi zajedno učinili da Telekom Srbija bude veliki i u Nemačkoj. Oni su odgovarali na brojna pitanja zainteresovanih koji su prisustvovali prezentaciji MTEL televizije i MTEL telefonske kartice.

– Moram da vam kažem da smo sada tehnološki zaokrižuli jedan odličan kvalitet mobilne telefonije sa 5G mrežom, da smo spustili cenu televizije. Mi smo faktički jedini legalni distributer najvećeg broja televizijskih kanala, a te usluge naši korisnici dobijaju za 5,90 evra u pripejdu ili u postpejdu što je velika razlika u odnosu na pirateriju koji traže novac godinu dana unapred. Uz pomoć Generalnog konzulata Republike Srbije u Frankfurtu okupili smo ljude za koje mislimo da mogu da nam pomognu u daljoj prodaji. Stvarno sam veliki optimista, mi smo napravili proizvod koji je konkurentan sa drugim operaterima – rekao je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekom Srbije za "Vesti".

foto: Nemanja Nikolić

Komunikacija sa maticom

Lučić je naveo da prelazak u Telekom znači mnogo benefita u komunikaciji sa maticom i gledanju naših kanala.

– Ubuduće ćemo puštati još više servisa koji će omogućiti da budemo jedinstvena telekomunikaciona celina. U Nemačkoj imamo velike ambicije. Ono što treba napomenuti svim korisnicima koji imaju broj telefona kod drugih operatera da mogu da pređu u našu mrežu bez promene broja. Ono što je takođe bitno u svim velikim gradovima ćemo otvoriti poslovnice da bi ljudi imali mesto gde da se raspitaju. U Frankfurtu ćemo, konkretno, do 15. oktobra otvoriti poslovnicu. Tako da ćemo se potpuno približiti korisniku i imaćemo ekipe koje će dolaziti do korisnika ukoliko mu je potrebna pomoć oko montaže televizije. Pozvao bih sve koji su iz regiona, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije jer je naša ponuda, ponuda za sve njih. Ponuda jedinstvena da povoljno telefoniraju i uživaju u više od 300 kanala, najboljim filmovima, serijama i domaćem sportu, a ujedno nam pomognu da učinimo Telekom Srbija velikim i u Nemačkoj – istakao je Lučić

Povezivanje sa rasejanjem

Katarina Đorđić, direktorka sektora za brigu o korisnicima Telekoma Srbije kaže da je kompaniji vrlo važno povezivanje sa dijasporom.

– To nam je jako važno i zbog promocije usluga ali i zbog podrške naše dijaspore koja je u Nemačkoj. Naša firma MTEL je deo Telekom grupe i imamo izuzetno dobre usluge i dobre programe za saradnju i želimo da sarađujemo. Nudimo televiziju i mobilnu telefoniju. Izuzetno je važno da naše mobilne tarife koje imamo imaju identičan saobraćaj koji koristite u Nemačkoj koristite i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori. Znači to je jedna zona i imaju roming zone koje će se kasnije priključiti. Još bih napomenula da kada imate pozive ka korisnicima koji su u MTS Telekoma Srbije ka MTEL mrežama je u paketu, to je dvostrana komunikacija. Našu karticu koju koristite u Nemačkoj možete bez ikakvih problema i smetnji koristite dok putujete kroz sve zemlje koje sam nabrojala, koristite u našim mrežama kao da ste u Nemačkoj. Možete broj preneti iz bilo koje druge mreže besplatno i tako postati naš korisnik – rekla je Katarina Đorđić, direktor sektora za brigu o korisnicima Telekoma Srbije.

foto: Shutterstock

Konkurentna cena

Među onima koji su postavili više pitanja bila je i Žaklina Marić Žibert, portparolka Srpskog društva Dunav iz Hohajma na Majni.

– U odnosu na prošlu godinu kada je predstavljen ovaj projekat na današnjoj prezentaciji ima više detalja, tako da mi kao predstavnici društava možemo bolje da ga predstavimo našim članovima. To je veliki korak. Neke tehničke smetnje su ispravljene tako da mi sada deluje, što se tiče ponude telefonije i televizijskih kanala jako atraktivno. Pogotovo cena koja je konkurentna u Nemačkoj. Dopada mi se što postoji pripejd i postpejd i da svako može da odluči da li će da kupuje dopunu ili da sklopi ugovor. Ono što se meni lično dopada je da ne moramo da menjamo karticu kada putujem u maticu i da možemo ovde u Nemačkoj da komuniciramo sa tim mrežama i u Srbiji i šire bez velikih računa – rekla je Žaklina Marić Žibert.

Zajednička večera

Prezentaciji su prisustvovali i Aleksandar Đurđić, generalni konzul Srbije u Frankfurtu, Vladimir Rajić, konzul i Marija Rakić, vicekonzulka, kao i brojni predstavnici svih klubova i udruženja iz Frankfurta i okolnih gradova. Posle uspešne prezentacije, predstavnici Telekoma Srbija kao i svi koji su prisustvovali prezentaciji otišli su na zajedničku večeru u naš najpoznatiji restoran u Frankfurtu Kao kod kuće (Wi zuhause) koji se nalazi nedaleko od Radison Blu hotela.

Prava ponuda za dijasporu

– Današnja prezentacija kompanije Telekom Srbija mi se veoma dopala, a ono što sam mogla da zaključim je da su veoma ozbiljno shvatili nemačko tržište i da su paketi koje će ubuduće nuditi zaista ono što je potrebno dijaspori u Nemačkoj. Drago mi je što sam mogla da prisustvujem i pomognem pozvavši sve klubove i udruženja iz ovog dela Nemačke i želim im puno sreće u daljem radu. Smatram da je ponuda za MTEL televizije dobra. Pre svega, televizija je legalna, cena je veoma pristupačna i naši ljudi će moći da prate veoma širok sadržaj televizijskih programa – kaže Dijana Avdić, predsednica Centralnog saveta Srba Hesen i potpredsednica Parlametna stranaca grada Frankfurta.

Poslovnica u Skaj Plazi

Igor Petković, regionalni menadžer za pokrajinu Hesen ima posebno zaduženje.

– Moje zaduženje kao menadžera je obilazak i servis svih klubova, društva i udruženja kao i poslovnica koje budu ovde otvorene. Za sada znamo da će prva poslovnica biti otvorena u frankfurtskom tržnom centru Skaj Plaza, gde će će biti ponuda MTEL televizije i MTEL telefonskih kartica.

Kurir.rs/Vesti

Preneo: R.J.