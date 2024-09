DVE BEOGRAĐANKE TREBE VAŠKE I OD TOGA LEPO ŽIVE: Njihov posao retko ko bi radio, one nemaju problem, jedna završila čak i fakultet

Da je salon, salon je, ali ne onakav kakav zamišljate. Ovde će vas ljubazno i uz osmeh primiti kako bi vas spasili od napasti koje se zovu – vaške.

A u salonu je atmosfera gotovo ista kao i kod frizera, prijatna tiha muzika, lavabo za pranje kose, češljevi…i dve nasmejane devojke – Beograđanke Aleksandra Prodanović i Daliborka Jakšić, specijalistkinje za uklanjanje vaši i gnjida iz kose.

Ali otkud ideja za takav salon

– Ja sam završila novinarstvo na FPN-u i želela sam time da se bavim. Probala sam da ostanem i u akademskoj zajednici, različita radna iskustva imam iza sebe, ali život je čudo, nosi te tamo gde nisi ni slutio. I, evo me sada u salonu, kako pomažem deci, ali i njihovim roditeljima, da se oslobode napasti zvanih vaške – kaže uz osmeh Aleksandra Prodanović.

Ona navodi da je, bez obzira na prethodna radna iskustva, njena najveća želja bila da vodi sopstveni posao.

– Želela sam da se oprobam u preduzetničkim vodama, iako mi je delovalo rizično dok sam razmišljala o tome. Ali evo me danas sa drugaricom Daliborkom ovde, u našem salonu Pedicul, i ne kajem se uopšte, zadovoljna sam – kaže Aleksandra i dodaje da od ovog posla može pristojno da se živi.

Daliborka dodaje da ovakvih salona ima u Srbiji, ali ne mnogo.

– Ranije sam radila u jednom sličnom salonu, tako da naša ideja nije autentična. Aleksandra i ja smo jednostavno jednog dana sele i donele odluku da želimo da radimo baš to. Istražile smo tržište, ustanovile da nema puno salona koji takve usluge nude i krenule. U svetu je potpuno drugačija situacija. Ima ih pregršt, u pitanju je čitava industrija – objašnjava Daliborka Jakšić kako su ona i Aleksandra započele sopstveni biznis.

Kako navode, za pokretanje malog biznisa u Srbiji najviše je potrebno hrabrosti, a potom odlučnosti i međusobne podrške. Takođe, nije bilo potrebno mnogo novca, pa su, kažu, i zbog toga bile dodatno ohrabrene.

– Rizik postoji kao i u svakom drugom poslu, strah od neuspeha je realan. Ali uz pomoć prijatelja, marketinga preko društvenih mreža, posao je posle godinu dana potpuno zaživeo – navodi Aleksandra.

Vaši i razbijanje tabua

Imati vaške je još uvek tabu tema u Srbiji, iako, kako navode naše sagovornice, dobiti ih ne znači da vam je prljava kosa ili da ne vodite računa o higijeni deteta. I to je možda i najveća prepreka sa kojom se suočavaju u poslu.

– Osim tretmana koji je najvažniji, jedna od ključnih stvari u radu i razgovoru sa našim mušterijama jeste razbijanje tabua o tome ko može da dobije vaške. To je važna misija za nas. Pokušavamo da objasnimo da saloni ovakvog tipa postoje svuda u svetu i da je ljudima to normalno. To je jasno uočljivo kada nam dođe na tretman stranac, oni su znatno relaksiraniji i upoznati su sa celim postupkom. Zato uvek govorimo ljudima da gotovo da ne postoji čovek koji u životu nije imao vaši, da je to situacija u kojoj bukvalno svako može da se nađe, nema veze sa higijenom i da zaista ne treba nikoga da bude bilo kakva sramota – objašnjava Daliborka.

– O tome pričamo svuda, ne samo u našem salonu, već i kad gostujemo na televiziji, u radio emisijama…Iako ljudi vaške vezuju za lošu higijenu, istina je suprotna, one vole čistu kosu u kojoj mogu lepo da se kreću i hrane i ta priča o prljavoj kosi nema veze sa realnošću. Vaši postoje i postojaće dok god postoje i ljudi – dodaje Aleksandra.

Da li je moguće „sačuvati“ se od vaši?

Voditi računa da se vaši ne dobiju svakako je dobro, ali garancije da ih nećete nigde „pokupiti“ ne postoje.

– U vrtićima postoji izvesna kontrola, deci se periodično pregleda kosa. Međutim, sam polazak u školu predstavlja veći rizik jer upravo zbog stigme koja postoji, mnogi roditelji ne govore u školi da dete ima vaške jer se boje da će biti na „stubu srama“ – objašnjava Daliborka i dodaje:

– Ne postoji garancija da ih nećete dobiti u kojem god da ste životnom dobu. Postoje neka sredstva za preventivu na prirodnoj bazi, ali ništa od svega toga ne pruža garanciju. Mi savetujemo da kada deca odlaze u kolektiv, naročito devojčice, kosa bude skupljena, da što manje leprša, ali je teško sa mališanima jer oni jednostavno ne znaju da drže distancu i zato ih najviše ima kod dece. Sa druge strane, te iste vaši deca prenesu braći, sestrama, i svojim roditeljima, a onda ih mi odrasli „sejemo“ nehotice, tako da ih možemo „pokupiti“ bilo gde, najčešće u javnom prevozu. Potreban je bukvalno delić sekunde da se vaš zakači na dlaku.

Tretman brz i jednostavan

Aleksandra i Daliborka ističu i da se klijenti često iznenade koliko je tretman jednostavan i što kratko traje. Najduži je 45 minuta, a cena svakog je drugačija jer zavisi od „obima posla“.

– Operemo klijentima kosu na šamponjeri specijalizovanim šamponom protiv vaški. Napominjem da taj šampon ne koristimo na bebama, trudnicama, dojiljama i osobama sa osetljivom kožom. Posle toga kosu operemo običnim šamponom uz sredstvo za lako raščešljavanje kose, a onda sledi najvažnije – mehanički deo tretmana, češljanje i uklanjanje svih vaški i gnjida posebnim češljem – objašnjava Aleksandra i ističe da se potom kosa suši, a deci prave frizure po želji.

U ovom poslu koriste se posebni češljevi

– Deca su opuštena, i najčešće pevuše tokom tretmana. Roditelji, s druge strane, sav stres ostave tek na odlasku. Kontrola je kao kod doktora, za sedam dana, kada ponovimo postupak – kaže kroz osmeh Daliborka.

A da bi higijena u salonu bila neupitna, češljevi koji se koriste tokom tretmana, koji su efikasni i kupljeni u specijalizovanim prodavnicama u Nemačkoj, se posle detaljnog pranja stavljaju u specijalizovani sterilizator sa UV lampama.

