DA LI SE ISPLATI KUPOVINA STANA U NBG? Zeleni "grad u gradu" sa širokim ulicama, poslovnim zgradama i astronomskim cenama

Isplati li se kupovina stana na Novom Beogradu? Novi Beograd, često nazivan "grad u gradu", privlači kupce svojim širokim ulicama, poslovnim zgradama i zelenilom, ali i visokim cenama nekretnina. Saznajte zašto je ovaj deo prestonice i dalje popularan, uprkos cenama kvadrata.

Kada biste kupce novobeogradskih stanova od pre deceniju ili dve pitali zašto biraju ovaj deo grada, odgovor bi sigurno bio da je to zbog širokih ulica i bulevara, dovoljnog broja parking mesta i sveprisutnog zelenila. Razlozi zbog kojih se danas ljudi odlučuju da pazare ovde nekretninu su umnogome drugačiji. Kao posebne prednosti većina sada navodi mogućnost života u takozvanim ambijentalnim celinama koje donose mnogo benefita, ali i to što, ukoliko su poslom vezani za levu obalu Save, praktično nemaju potrebu da idu u stari deo grada jer ovde imaju sve - Novi Beograd je, u pravom smislu reči, grad u gradu.

Prostire se na oko 4.000 hektara, a povezanost sa ostalim delovima grada je odlična. Javni prevoz odlično funkcioniše, pa se odavde autobusom ili tramvajem lako stiže u bilo koji deo prestonice. Takođe, Novi Beograd je odlično povezan i sa ostatkom Srbije, budući da kroz ovaj deo grada prolaze dva auto-puta.

Davorka Tasić iz agencije za promet nekretnina “Kvadrat” objašnjava šta kupcima znače takozvane “ambijentalne celine” poput naselja “West 65” ili “The one” ali i zašto su novobeogradski blokovi i dalje najpopularniji. Kao glavne prednosti ovih urbanih struktura naša sagovornica ističe široke saobraćajnice, zatim veliki broj škola i vrtića, šoping molova i trgovinskih lanaca., a naročito ističe to što se u neposrednoj blizini nalaze predstavništva ogromnog broja najuspešnijih firmi, kao i centrale gotovo svih banaka koje posluju kod nas.

Oni koji su zaposleni kod njih po pravilu pristojno zarađuju, pa su zato u mogućnosti da kupuju stanove odmah tu, u blizini. Oni ove lokacije biraju i zbog niza propratnih sadržaja poput spa centara, bazena i posebnih delova za sport i rekreaciju, kao i zbog bezbednosti jer su to uglavnom posebni, zatvoreni blokovi koji svojim stanarima nude sigurnost. To su sve razlozi zbog kojih se kupci odlučuju da plate kvadrati i po 3.500 ili 4.000 evra – tvrdi naša sagovornica.

Kako kaže, kupci cene to što su na svega nekoliko minuta do posla, ali isto tako i od aktivnosti koje upražnjavaju u slobodno vreme, bilo da je u pitanju šoping, šetnja pored reke, odlazak u restoran ili na rekreaciju. Ipak, kaže da postoje i mesta koja, pre svega kvalitetom gradnje, ne opravdavaju cenu koja se za njih traži.

Brzina prodaje stanova zavisi od mnogo faktora i ne može se reći da se stanovi u svim naseljima prodaju baš odmah. Interesantno je da se, recimo, Belvil sojevremeno gradio kao univerzitetsko naselje i cena kvadrata je ovde bila 1.370 evra. Sada kada se pojavi na tržištu neki veći stan na višem spratu ceni se i do 4.000 evra. To je apsolutno neprimereno kvalitetu gradnje. Na kraju ti stanovi odu za 3.700 do 3.800 evra, što je, najblaže rečeno, previše. I nije samo Belvil u pitanju. Slobodno mogu da kažem da od iznosa koji se sada traži za većinu stanova na Novom Beogradu bukvalno može da vam se zavrti u glavi - kaže Tasićeva.

Ona dodaje i da su čak su i ruski paviljoni koje su gradili zatvorenici posle rata u poslednje vreme dostigli izuzetno visoke cene, iako su u pitanju izuzetno stare zgrade sa stanovima koji iziskuju kompletnu restauraciju:

Tu bukvalno morate da kopate zid do cigle kako biste ga renovirali, a kvadrat je jako skup i ide od 2.500 do 2.700 evra, što ni približno ne odgovara kvalitetu. U principu, samo onaj ko ima dosta para danas može da pazari stan na Novom Beogradu. Mislim da je najjeftiniji kvadrat oko 2.300 evra i to u stanu na poslednjem spratu četvorospratnice bez lifta koja ima ravan krov - kaže Tasić i dodaje da je situacija na tržištu takva da se na kraju sve proda. Međutim, kako navodi, ni kupci nisu naivni.

I oni prate dešavanja iz meseca u mesec. Mnogi od njih odustaju od Novog Beograda, i biraju neke drudge delove grada. Primera radi, oni kojima je bitno zelenilo sve češće se odlučuju za Zvezdaru, Košutnjak, Vidikovac ili čak Mirijevo koje se dosta proširilo i ima u ponudi dosta novogradnje.

Prodaju stanove da bi deci dali za učešće

Naša sagovornica kaže da je čest slučaj da roditelji prodaju stanove kako bi deci omogućili da uđu u kredit.

Situacija je na tržištu takva da roditelji, recimo, prodaju trosoban stan, pa kupe sebi manji, a deca od dela novca imaju za učešće i uzimaju kredit. To su uglavnom krediti do 100.000 ili 120.000 evra, a za taj novac na Novom Beogradu može da se kupi pedesetak kvadrata. Retki su slučajevi da se neko kod banke zaduži za, recimo, 200.000 evra, jer zamislite da uzmete toliki kredit, i da onda morate da vratite 350.000 evra.

Kurir.rs/Sasomange

Preneo: R.J.