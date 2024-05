DA NE BISTE PLATILI STAN 10 ODSTO VIŠE NEGO ŠTO TREBA - PAZITE NA JEDNU STVAR: Nalazi se u ugovoru i ne sme nikako da vam promakne

Prilikom kupovine stana trebalo bi da pazite na jednu stvar. Da ga ne biste platili 10 odsto više nego što ste planirali, važno je da u samom ugovoru o prodaji prodavac bude jasno označen kao privredni subjekt.

- Ukoliko kupujete stan od investitora koji je fizičko lice, ali je preduzetnik i registrovan je u sistemu PDV-a, iznos PDV-a koji ste platili kao deo prodajne cene stana imate pravo da vam država vrati naknadno po transakciji - objašnjavaju iz poreske kancelarije.

Međutim, dalje navodi da, ukoliko vaš prodavac nije obveznik PDV-a, nemate to pravo. Ono što je ovde ključno je sledeće: ukoliko zaključujete ugovor o prodaji sa investitorom, ali je on u samom ugovoru označen kao fizičko lice, a ne kao preduzetnik, koji vam u okviru obavljanja delatnosti prodaje taj stan, nemate pravo na povraćaj PDV-a, bez obzira na to što ste faktički platili taj iznos PDV-a i to što je to, suštinski, isto lice.

- Iako ćete ovu transakciju sasvim sigurno da iskomunicirate sa advokatom, što vam i toplo preporučujem, vodite računa da u samom ugovoru o prodaji prodavac bude adekvatno označen kao privredni subjekt. Ne dozvolite da vas nepreciznost košta 10 odsto više nego što ste planirali - zaključuju iz poreske kancelarije.

BiznisKurir/TikTok