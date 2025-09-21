Slušaj vest

Britanac Alehandro Kembel rizikovao je sve da bi se preselio u Hrvatsku i započeo novi život, ali taman kad je pomislio da je sredio sve kako bi konačno počeo da radi svoj biznis — sve mu se srušilo — i to zbog bizarne greške.

- Bila je 2014. godina, rizikovao sam sve da bih se preselio u Hrvatsku i pokrenuo posao sa vodenim sportovima na moru. I sve to na ostrvu Hvar. Baš ovde gde snimam. Tada sam imao 25 godina, moji roditelji su bili protiv toga, ali ja sam tip osobe koja će pomeriti nebo i zemlju kada nešto želi. Našao sam advokata u Jelsi, sredio sam papire. Ili sam barem tako mislio tada... - rekao je Alehandro na svom TikTok nalogu gde priča o svom životu i putovanjima.

Kako je potom rekao, kupio je čamac, opremu, a onda je usledio hladan tuš.

- Kupio sam čamac, opremu, vozio hiljadama kilometara od Ujedinjenog Kraljevstva i onda sam otkrio da ne mogu da otvorim centar bez odluke Grada i Gradskog veća. Potrošili smo ceo mesec čekajući, i to u srcu sezone. A onda je stiglo odobrenje, dva dana smo sve gradili, postavili smo i prostor za masažu, sve smo lepo sredili.

- I pomislio sam, to je to, ali onda je došla bolna lekcija. Ono što je trebalo da mi donese najveću dobit bio je "banana čamac" sa 10 mesta, 50 do 100 evra po vožnji - rekao je.

Na kraju, isti taj "banana" brod je kupio u Kini, jeftiniju verziju, što je pokvarilo sve.

- Kada sam otvorio paket, svi delovi su nedostajali, nije bilo načina da se koristi, skoro sam zaplakao. Pokušao sam da je popravim lepkom, da nešto stavim, ali ništa nije držalo. A onda se porodica Italijana, sve veliki momci, popela na bananu i ona se — raspala!

- Smejali su se, njima je bilo urnebesno, a meni je to bio kraj sna. Zatvorili smo do kraja avgusta. Na teži način sam naučio da kraće putovanje znači mogući kraj posla, pored toga je bilo jeftine opreme, loših odluka... Sve će vas ovo udaviti, kao i mene, čak i pre nego što ste počeli... To je bio početak mog putovanja u Hrvatskoj - mirno kaže Alehandro, koji se, kaže, neočekivano vratio u Hrvatsku i u vreme pisanja ovog teksta ponovo je bio upravo na Hvaru.