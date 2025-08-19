Slušaj vest

Mladi donose nove ideje, tehnologije i pristupe, a njihovo aktivno učešće u poljoprivrednim poslovima doprinosi i oživljavanju sela. Dobar primer je osamnaestogodišnji Stefan Kitanović iz Bivolja.

On odmalena roditeljima pomaže u gajenju šljiva.

Kao dete sa sela, traktor je, veli, naučio da vozi još sa 7 godina a iz godine u godinu išlo mu je sve bolje i bolje. Za ono čime se Stefan bavi sad je udarna sezona, pa lenčarenja nema. Ovaj vredni mladić ustaje rano, čeka radnike i već u 7 ujutru u punom je pogonu i tako sve do pet sati popodne.

Stajanja nema jer seljak živi od svoje muke, od onog što sam proizvede, pa ako ne radi, neće ni imati.

Foto: Youtube Printscreen/RTK Kruševac

Na Stefanovom licu vidi se ponos dok pokazuje plac od 30 ari pod šljivama, a kaže i da njegova porodica pod najčešćim srpskim voćem ima čak hektar i po.