Mladi donose nove ideje, tehnologije i pristupe, a njihovo aktivno učešće u poljoprivrednim poslovima doprinosi i oživljavanju sela. Dobar primer je osamnaestogodišnji Stefan Kitanović iz Bivolja.

On odmalena roditeljima pomaže u gajenju šljiva.

Kao dete sa sela, traktor je, veli, naučio da vozi još sa 7 godina a iz godine u godinu išlo mu je sve bolje i bolje. Za ono čime se Stefan bavi sad je udarna sezona, pa lenčarenja nema. Ovaj vredni mladić ustaje rano, čeka radnike i već u 7 ujutru u punom je pogonu i tako sve do pet sati popodne.

Stajanja nema jer seljak živi od svoje muke, od onog što sam proizvede, pa ako ne radi, neće ni imati.

Na Stefanovom licu vidi se ponos dok pokazuje plac od 30 ari pod šljivama, a kaže i da njegova porodica pod najčešćim srpskim voćem ima čak hektar i po.

 Ovaj vredni mladić upisao je i Saobraćajni fakultet ali svoje selo i imanje neće zaboraviti. Na njegovu pomoć roditelji uvek mogu da računaju kao i na amanet da će ga predati naslednicima.  

