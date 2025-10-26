Slušaj vest

Više od pedeset naučnika iz nekoliko zemalja sveta, učesnika 56. Međunarodne oktobarske konferencije rudara i metalurga posetilo je danas kompaniju Serbia Zijin Mining i rudnik Čukaru Peki. Grupa međunarodnih eksperata predvođena akademicima sa Tehničkog fakulteta u Boru obišla je postrojenja i područje najmlađeg srpskog rudnika i upoznala se sa savremenim tehnološkim, bezbedonosnim i ekološkim rešenjima koja se primenjuju u rudniku Čukaru Peki - jednom od najmlađih i najmodernijih rudarskih sistema u regionu.

Poseta Centru za obuke, Glavnom dispečerskom centru i Postrojenju za pasta zasip pružila je uvid u praktičnu primenu najsavremenijih standarda rudarske proizvodnje, bezbednosti i zaštite životne sredine, koji predstavljaju osnove rada ove rudarske kompanije. Tokom obilaska, inženjeri rudarstva i zaštite životne sredine detaljno su predstavili procese koji povezuju digitalizaciju, automatizaciju i održivo upravljanje resursima, što rudnik Čukaru Peki čini jedinstvenim primerom „pametnog rudarstva“ u regionu, ali i primenu jedinstvenog sistema zapunjavanja otkopanih rudarskih komora primenom pasta zasipa, koji upravljanje rudarskim otpadom podiže na viši nivo.

Učesnici konferencije saglasni su da je poseta bila izuzetno značajna, jer je omogućila neposredan uvid u moderne rudarske tehnologije, visok nivo produktivnosti u radu i primenu najviših standarda održivosti i kvalitetne proizvodnje.

Govoreći o svojim utiscima, Alehandro Kruz Ramirez iz Nacionalnog politehničkog instituta iz Meksika istakao je da je bio posebno impresioniran načinom na koji su tehnološki procesi povezani sa visokim stepenom zaštite zaposlenih i okoline:

„Poseta rudniku bila je odlično organizovana i izuzetno sadržajna. Imali smo prilike da se upoznamo sa procesom proizvodnje. Postrojenja su moderna, čista i efikasna, a proces proizvodnje dobro uspostavljen, sa visokim nivoom bezbednosti i visokim standardima zaštite životne sredine.“

Njegov kolega, Nikanor Cimpoesu, profesor sa Tehničkog fakulteta u Rumuniji, istakao je da je posebno važan uvid u nove tehnologije i načine na koje one unapređuju efikasnost i smanjuju uticaj na životnu sredinu:

„Imali smo priliku da se upoznamo sa novim tehnologijama, koje su jako važne za budućnost rudarstva. Ovo je za nas dragoceno iskustvo i značajna poseta.“

Za mnoge učesnike, poseta rudniku bila je prilika da sagledaju kako moderna industrija može da se oslanja na nauku i istraživanje u razvoju bezbednijeg i održivijeg rudarstva. Na to je ukazao i prof. dr Perica Paunović, sa Tehnološko-metalurškog fakulteta iz Skoplja, naglašavajući značaj edukativnog aspekta ovakvih poseta:

„Ovo je sjajna prilika da vidimo nova iskustva i postignuća u oblasti rudarske industrije, bezbednosti i zaštite životne sredine, koja ćemo moći da prenesemo našim studentima tokom edukativnog procesa.“

Posebnu pažnju gostiju privukla je činjenica da je rudnik Čukaru Peki koncipiran prema principima „ekološki prihvatljive proizvodnje", uz primenu tehnologija koje smanjuju potrošnju vode i energije, kao i emisiju štetnih materija.