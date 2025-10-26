Slušaj vest

Osvajanje lutrije je san za mnoge, ali za jedan britanski par osamdesetih godina prošlog veka, ono što je izgledalo kao blagoslov pretvorilo se u doživotnu noćnu moru. Njihova priča, nedavno podeljena na Reditu, otkriva mračnu stranu iznenadne sreće.

Nagrada od 1.000 evra nedeljno tokom četrdeset godina (to je 1.000 evra osamdesetih godina, što bi, s obzirom na inflaciju, vredelo mnogo više od 1.200 evra danas: govorimo o najmanje 4.000 evra) trebalo je da garantuje mir i finansijsku stabilnost, ali je na kraju uništila njihov porodični i društveni mir.

Dobitak koji je sve promenio, ali ne na bolje

Par je već živeo u bogatom kraju, i opisivali su sebe kao imućne ljude srednje klase, sa stabilnim životom i bez ekscesa. Međutim, nakon pobede, njihov svakodnevni život je upao u haos. Prema priči porodičnog prijatelja objavljenoj na Reditu, njih dvoje su prodali kuću i skrivali se više od četiri godine kako bi pobegli od rođaka, koji su zahtevali svoj "deo" nagrade.

Pritisak je bio neumoljiv: telefonski pozivi, iznenadne posete, čak i zasede ispred kuće. U jednom trenutku, par je odlučio da promeni prezime kako bi povratio malo anonimnosti. Njihova deca, uzrasta 10 i 14 godina, bila su primorana da napuste školu iz bezbednosnih razloga.

- Postalo je nemoguće živeti mirno. Jednog dana, vratio sam se kući i zatekao grupu rođaka na našim vratima, pokušavajući da saznaju gde je porodica. Bilo je zastrašujuće - rekao je komšija.

Ilustracija Foto: Tinnakorn Jorruang / Alamy / Alamy / Profimedia

Porodični pritisak i bekstvo od normalnosti

Novac je, umesto da ujedini, izazvao zavist i pohlepu. Mnogi članovi porodice očekivali su deo nagrade, uvereni da sreću treba deliti. Ali iznosi nisu bili dovoljno veliki da bi omogućili ogromno bogatstvo: 1.000 funti nedeljno u osamdesetim godinama 20. veka svakako je bila značajna suma, ali ne i dovoljna da se "naseli" cela proširena porodica.

Kako su godine prolazile, par se takođe morao nositi sa psihološkim posledicama tog izbora.

Stalno skrivanje, promena identiteta i gubitak društvenog kontakta doveli su do progresivne izolacije. Uprkos njihovoj ekonomskoj sigurnosti, doživljavali su rastuće emocionalno siromaštvo, obeleženo nepoverenjem i sumnjom prema svakome ko im se obratio.

Reakcije na mreži i debata o "relativnom bogatstvu"

Priča je izazvala žestoku debatu na društvenim mrežama. Mnogi korisnici su istakli da takva suma, iako značajna, zapravo ne čini bogatim.

- Čak i 1980-ih, hiljadu funti nedeljno je bila lepa suma, ali ne dovoljna da izludi celu porodicu - napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao: "Sa 52.000 funti godišnje, i dalje ste u višoj srednjoj klasi. Možete dobro živeti, slati decu na univerzitet, priuštiti sebi odmore i malo luksuza, ali to nije ogromno bogatstvo."

Istorija je ponovo otvorila debatu o tome koliko percepcija bogatstva zavisi od društvenog konteksta i očekivanja onih oko nas. U mnogim slučajevima, tuđa sreća se posmatra kao pretnja ili moralni dug koji zahteva deo.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Kada sreća postane zatvor

Danas, decenijama kasnije, priča ovog para ostaje upozorenje. Novac može promeniti živote, ali ne uvek na bolje. Bez adekvatne pravne i psihološke zaštite, dobitak se može pretvoriti u prokletstvo usamljenosti i nepoverenja. "Doživotne" lutrije – poput onih koje garantuju fiksni nedeljni ili mesečni prihod decenijama – nude finansijsku stabilnost, ali mogu i privući neželjenu pažnju.

Kao što je jedan korisnik napisao u temi na Reditu: "Pravi problem nije novac, već ljudi oko vas. Sreća ne menja samo vaš život, već menja i živote onih koji vas posmatraju."

Za taj par, san o doživotnom prihodu od 1.200 evra nedeljno se tako transformisao u svakodnevni pakao straha i bekstva. I možda, kako su mnogi komentarisali, prava lekcija je da se sreća ne može kupiti, čak ni sa četrdeset godina zagarantovanih dobitaka.