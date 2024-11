On i njegova porodica na svom imanju u selu Trupale nadomak Niša imaju plastenike na 200 kvadrata, gde uzgajaju paradajz, papriku, mladi luk, ali i jagode, i uz želju da prošire svoju proizvodnju za sada vode računa o oko 500 šarana , koji su im "glavna ispomoć" prilikom uzgoja biljnih kultura koje poseduju.

U plasteniku kod Gaševića, sve počinje iz bunara. Voda odatle protiče do tankova u kojima se nalazi riba, odatle ide kroz filtere, pa u biljke koje je pročišćavaju kroz šljunak, te na kraju ide nazad kod riba .

On ponosno ističe bitnu stvar: uzgoj ribe bi bio nemoguć da se u celokupnoj proizvodnji koristi bilo šta od hemije, jer bi naprosto sve jedinke uginule, što u njegovim tankovima svakako nije slučaj. On kaže da će lepih primeraka za prodaju imati sledeće godine baš u ovo vreme.

Gaševići svakako prodaju svoju robu, ali Miljan kaže da su primera radi svoj luk zadržali samo za sebe. Njemu nije cilj da postigne kvantitet već kvalitet proizvoda, da bi kako on tako i ostali sami znali čime se hrane i da je to sve potpuno prirodno i ništa drugo do suvi kvalitet. Zato napominje da u ovom poslu nema žurbe i da rezultati dolaze postepeno.