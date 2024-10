Pod leskom je u našoj zemlji trenutno oko 2.700 hektara, što zadovoljava svega 11 odsto potreba domaćeg tržišta. Ostalo se uvozi, tvrdi Banjanac. Svetsko tržište drži Turska sa 70 odsto proizvodnje, dok ostatak obezbeđuju Italija, Francuska i Kalifornija (SAD). Trenutna cena očišćenog lešnika u Srbiji na veliko je 7,5 evra za kilogram, a u maloprodaji je od 1.200 do 1.400 dinara. U inostranstvu je cena mnogo veća, pa Dušan i Boban u perspektivi planiraju izvoz. Do tada, mehanizaciju koju već imaju kompletiraće linijom za sušenje i krckanje lešnika.

- Svako stablo rodi osam do 12 kilograma lešnika u ljuspi. To je četiri do pet kilograma jezgra, tako da od ove plantaže ostajaće minimum 25 evra po stablu. To i jeste glavni motiv da se uzgaja lešnik, pogotovu što žbunasta forma leske rađa 70 godina. Plantaža kao naša berićetna je za tri generacije, pa kako obojica imamo ćerke, i njihove porodice imaće lep godišnji prihod - pričaju proizvođači.