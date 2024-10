To je bila moja vizija još iz vrtića, kada te pitaju šta ćeš biti kada porasteš. Nisam odustajala, bilo je teško, a kako sam ja to zamislila pre 12 godina kada ne možeš da dobiješ posao, koji su to razlozi, suvišno je pričati, ja pripadam samo svojoj porodici i deci u ustanovi, tu sebe jedino vidim srećnu, nikakve druge pripadnosti nema. Da li je to razlog ili nešto drugo, ne znam.