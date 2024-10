- Na Kosovu je to filija, u Novom Pazaru obaruša, a negde je zovu i masenica. To su ručno razvijene kore slične palačinkama, gde se svaka posebno zapeče i prelije sirom, kajmakom i pavlakom i tako se ređaju jedna na drugu do ne dođemo do desetak „kora“. Obaruša se po pravilu sprema pod sačem, ali mi je ovde u Beogradu pečemo u rerni - objašnjava mi Dragan.