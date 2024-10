Dragiša Terzić je malinar iz Arilja. Sve neophodne poslove, do same berbe, obavlja potpuno sam, bez angažovanja radnika sa strane, iako se njegov malinjak prostire na površini od dva i po hektara.

On nije usamljen slučaj - cela njegova generacija odrasla je uz maline. Višedecenijsko iskustvo, uz idealne klimatske uslove kao rezultat daju proizvod veoma visokog kvaliteta.

- Ovde imamo takvu klimu da su noći veoma hladne, a dani jako topli i onda dobijamo najkvalitetniju malinu na svetu koja ima najveći sadržaj suve materije u sebi. Malina se gaji i u okruženju - cela Zapadna Srbija se bavi proizvodnjom maline. Imate i gradove u kojima je prisustvo magle često i onda to utiče na prinos i na kvalitet proizvoda. Imate druga mesta sa većom nadmorskom visinom. Malina dolazi na rod kada je temperatura i preko 40 stepeni i tada, pošto je na otvorenom prostoru, jednostavno ne može da donese maksimalan prinos. Zato je Arilje bogomdano za malinu - kaže Dragiša.

Nikola dodaje da su hladno-ceđeni sokovi iz njihove proizvodnje "premium proizvodi" i da je za jedan litar soka, koji prave bez veštačkih boja, aroma, aditiva i konzervansa potrebno od 1,2 do 1,3 kilograma najkvalitetnijeg voća.

- Preradom maline mi smo na neki način uspeli da izvučemo sve potrebno iz nje. Nutritivne vrednosti i hranljive materije smo pretočili u naše hladno-ceđene sokove, dok ono što je najzdravije u malini, a ljudima je to malo poznato, zapravo je elaginska kiselina koja se nalazi u semenci, a specifična je po tome što kontroliše normalan rast i život ćelije u organizmu čoveka. Mi smo uspeli da tu semenku pretvorimo u prah - objašnjava Nikola.

- Probali smo sokove da radimo i od drugih inostranih sorti maline, ali naša srpska malina se pokazala kao najpovoljnija zbog same organoleptike, zbog količine kiseline i šećera u samoj malini - kaže naš sagovornik.

- Berači ovde dolaze iz svih delova zemlje, čak i iz okoline. Dakle, tu su ljudi sa Juga, onda ljudi iz Bosne, iz susednih zemalja kao što su Bugarska i Rumunija. Ideja snimanja 'Berača malina' je nastala iz puno raznih priča koje smo čuli u vezi sa malinom uopšte, a onda i samim beračima. Shvatili smo da branje malina zapravo nije uopšte jednostavno i da svi berači koji to rade, rade pod određenim teškim uslovima. To znači da beru na 40 stepeni i da kada god odu u polje, da to za njih postaje jedan potpuno drugi novi svet - ističe Pantović.