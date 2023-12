SAD DA DOĐEŠ U AMERIKU, U STARTU TI TREBA 2.500$ SAMO ZA STAN! Dragan otkriva koliko stvarno košta život u Americi (VIDEO)

"Mnogi ljudi krenu u svet ne bi li ostvarili neki bolji život a ono što uglavnom ostvare jeste da imaju dobru kuću, velike automobile, da se finansijski obezbede...Kako izgleda život u Americi? Meni je bio ok, ali nisam jurio bogatstvo. Imao sam prilike da uđem u nekretnine 2000. godine, nudile mi neke komšije da kupim, bilo povoljno sve i to je moglo odmah da se izda, samo sebe da pokriva... Tad sam propustio veliku šansu a ne da sad u 69. godini radim samo da plaćam račune... Istina, imam za sebe... Ne moram više ni da radim jer imam ušteđevinu ali ja skromo živim, kaže srpski gastarbajter Dragan posle decenija života i rada preko bare, u Americi.

Reč je o Draganu Rakonjcu koji već dugo kamerom beleži životne priče i sudbine naših ljudi koji žive i rade u SAD. Ovog puta on je bio ispred vlastite kamere govoreći o tome koliki su stvarno životni troškovi ovih dana u Americi.

foto: Youtube Printscreen/Dragaan Rakonjac

I bio je brutalno iskren...

Kad je reč o razlikama u gastarbajterskom životu preko bare i u nekoj od evropskih zemalja, Dragan je primetio najvažniju a to je da su sve te zemlje udaljene od Srbije i Beograda na sat-dva. - A mi kad želimo da dođemo, moramo da planiramo malo duže vremena jer retko ko može da pođe na tkao dug put a da dođe na samo nedelju dana kući u Srbiju, pojašnjava Dragan.

Koliki su stvarno životni troškovi u Americi?

Ko sad dođe u Ameriku, mora u startu da obezbedi 2.500 dolara mesečno samo da plaća stan ili neko mesto gde će da živi, onda odmah mora da uzme auto na kredit ili lizing- za manji to je rata od 400 do 600 dolara mesečno, a za bolji i skuplji ide i preko 1.000 dolara mesečno plus osiguranje koje uopšte nije jeftino... Košta za novi auto kasko oko 200 dolara minimum mesečno pod uslovom da nemate nikakvu kaznu poput prekoračenja brzine i slično.

Onda sledi zdravstveno osiguranje koje košta - u proseku u Americi najjeftinije je 300 dolara po osobi a ide i po nekoliko hiljada mesečno po čoveku.

Koliko Dragana mesečno košta održavanje bazena - Evo sedim pored jednog lepog bazena koji se koristi dva-tri meseca godišnje, a 9 meseci se uglavnom samo održava a to održavanje košta jedno 150 dolara mesečno, da ne računam struju... A mora da se održava i filtrira jer da nije tako ta bi se voda pretvorila u baruštinu - veli Dragan.

- Recimo, da ja sad imam 64 godine morali bismo i žena i ja da dajemo po 1.100 dolara a pošto sam stariji, dobio sam mediker od po 75 dolara po osobi.

Pošto je gorivo? Iako ni gorivo u Americi nije više jeftino i dalje je najjeftinija stavka. Dragan kaže da nije više jeftino i da košta 5 dolara za galon tu gde on živi dok je recimo na Floridi 3,5 dolara. Inače, jedan američki galon je 3,785 litara.

O cenama, vodi i kafi

Voda u Sakramentu je fenomenalna a u Long Biču pijemo samo filtriranu dok se recimo na Floridi pije samo kupovna voda.

Kad je reč o cenama, kafa i kroasan me koštaju 7 dolara što nije malo. Ovde u Americi kafa se pije na putu do posla jer ti treba sat zato kafu i piješ u kolima a ne kao kod nas - ljudi odu na kafu, sede i druže se... Ove, ko radi na 20 minuta od kuće, srećan je čovek, kaže Dragan.

Inače, kad sam prvi ugovor za rad dobio u Americi, dobio sam veliki ček i čovek koji mi ga je dao rekao mi je: Nemoj sad odmah da počneš da trošiš nikad ne znaš šta će biti s ekonomijom. Prema Draganu, bio je u pravu.

Ispričao je i anegdotu kad mu je poznanik ponudio da radi kod jednog Jevrejina električara.

- Posao je bio laganica, dobijao sam keš, dobre pare... a šef mi bio klinac od 19 godina?! Okej, sine, samo ti kaži šta treba čika Dragan da uradi, nema nikakvih problema..., ispričao je i dodao koliko ima neverovatno sujetnih ljudi.

- Nisam video sebe u tome i najveći problem mi je bila lokacija posla na Beverli hilsu jer mi je trebalo po dva sata da dođem do tamo i da se vratim kući - kaže Dragan koji je naglasio lepotu privatnog biznisa u Americi.

- Ako radiš u velikoj firmi za dobru platu, prvo ti odbiju sve poreze koji mogu da idu od 12 pa do 35 odsto i naviše... Ko ima dobru platu nije mu prijatno kad shvati da vam svaki mesec neko dobija porez koji je veliki a kao privatnik možeš mnoge troškove da odbiješ i dobro da uštediš. A naši ljudi prave grešku, gledaju da odbiju sve živo, da više uštede a kad dođe prilika da povoljno kupiš neku nekretninu, onda ne možeš da se kvalifikuješ jer si prikazao mali prihod - kaže Dragan.

Ja u Americi zarađujem pare, u a u Srbiji sam živeo, to je razlika između Amerike i Srbije, rodnog kraja - Zadovoljan sam svojim životom. Sad radim ne zato što mi treba, nego što sam naučio da radim i sad mi je zadovoljstvo jer više ne moram nego mi je moj posao sada hobi... - Ja u Americi zarađujem pare, u a u Srbiji sam živeo, to je razlika između Amerike i Srbije, rodnog kraja. Ja sad u Srbiju dođem kao turista pa mi je sve lepo, kao i kad Srbi dođu u Ameriku kao turisti pa im je sve lepo..., veli Dragan i naglašava: - Problem je što ljudi ovde kupe velike lepe kuće sa bazenima, a ceo dan provedu na poslu i u putu s posla i na posao... Vratio bih se u rodno selu ali tamo više nemam nikog... - kaže Dragan.

Kurir.rs/SĐP/Youtube Draagan Rakonjac