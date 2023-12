KAKO SE STVARNO ŽIVI U AUSTRIJI Gastarbajter Jopa sasuo sve, i o minimalcu i kiriji! Pokazao garsonjericu pa otkrio i koliko plaća

Gastarbajter Jopa ne živi dugo u Austriji, ali dovoljno, kako sam kaže, da javno iskaže svoje mišljenje o nekim osnovnim stvarima i životu u toj zemlji, kako ih on vidi.

Naravno, počeo je od onog što sve zanima - plate i pre svega minimalca koji u Austriji, kako on tvrdi, iznosi ugrubo 1.500 evra, plus minus, odnosno oko 1.477 evra, koliko on misli da trenutno jeste.

- Nije loše, a nije ni dobro! Zašto? Zato što su stanovi otišli abnormalno gore, prosečna cena za garosnjeru je 400-500 evra, a išta veće je od 700 do 900 evra. I ja tražim stan, da iz garsonjere pređem u jednosoban ili dvosoban, ali teško ispod 900 evra - kaže Jopa koji je pratioce na svom Jutjub kanalu zaintrigirao pričom o duploj plati.

Šta je to dupla plata - Dvaput godišnje imate duplu platu, prvi put u junu ili julu, drugi put u decembru. To je kad na račun dobijete svoju duplu platu ali to sve zavisi od firme do firme šta je to duplo. U firmi u kojoj ja radim to je tačno duplo! Znači meni legne na račun oko 3.000 evra.

Kad je reč o stanovima veli da je potražnja velika, puno je doseljenika iz čitavog sveta a garsonjera u centru baš kao njegova košta oko 500 evra.

- U poređenju s Nemačkom puno je jeftinije pa se i odande dosta doseljavaju. U Nemačkoj ima puno poreza i preveliki su. I ovde se porez plaća ali imaš povraćaj pa su meni tako prošle godine vratili nešto više od 2.000 evra - kaže Jopa.

Šta su to državni stanovi i ko ima pravo - Kad ste već neko vreme ovde, mislim minimum godinu, odete i uzmete papir i predate a oni vas zovu za državni stan koji većinom dobijaju porodice ili oni koji su u složenoj situaciji. Tako dobijete stan od 60-70 kvadrata za 400-500 evra... - objašnjava Jopa.

Koliko godišnjeg dobiješ?

Objasnio je i da u prvih 6 meseci, kad tek dođeš i počneš da radiš, imaš pravo na godišnji tako što za svaki mesec dobiješ po dva dana. Kad to prođe, dobiješ 30 radnih dana godišnjeg dok oni sa stažom većim od 25 godina imaju pravo na 36 radnih dana godišnjeg odmora.

Kakvi su Austrijanci kao ljudi?

Jopa kaže da Austrijanci i nisu tako hladni ljudi kako se nekima čini...

- U većim gradovima kao i svuda ne obaziru se na vas... čime se bavite, šta radite... U manjim mestima možda će više da vas gledaju, komentarišu... Rasizma ima, kao i svuda. Ono što se meni sviđa jeste što drže do zakona i čistoće, sve mora da bude čisto, pokošeno...

A od zabave? Ko voli prirodu kao Jopa ima dosta zanimacija - od prirode , šetnji, skijanja...

Kurir.rs/SĐP/Youtube Jopa