GASTARBAJTER I NJEGOV ĆAĆA PROGOVORILI: Zašto naši u Nemačkoj stalno lažu koliko zarađuju! Evo kolika je tamo stvarno plata VIDEO

"Ovi ljudi što lažu, lažu Miro, lažu čudo jedno", kaže gastarbajter s prostora bivše Jugoslavije koji živi i radi u Nemačkoj, a koji je postao poznat na Jutjubu po svojim videima u kojima govori kako se stvarno živi i radi u Nemačkoj i koliko se istinski zarađuje.

- Ljudi, direktno ću vam reći istinu, stopostotnu kakva je, u tri sekunde! Većina naših ljudi ovde zarađuje ispod 2.000 evra neto...Ispod 2.000 zarađuje oko 60 odsto ljudi... Pogotovo žene, zato što čiste po firmama i trgovinama i rade skraćeno, to su poslovi najviše 6 sati, a to nadoknađuju jer rade još neki posao... A po pravilu, to se slabo plaća - kaže Albert u svom videu a njegov otac dodaje da je minimalac 12 evra i da u ovde u Nemačkoj moraju da se rade dva posla i da je to obično tzv. minijob koji se ne oporezuje i dobija se neto na ruke. Tu može da se dobije oko 400-450 evra nedeljno.

- Da se razumemo, ima i ko zarađuje preko 3.000 i 4.000 ali zavisi ko kakvu struku ima i u kakoj firmi radi... Znam električara koji mlati strašne pare u Nemačkoj, radi u firmi ali i posle posla, a stvarno je majstor... Besno zarađuje... Zarađuje ko troje-četvoro u kući - kaže Albert i sa "babom Mirkom" dodaje da u Nemačkoj poslednjih godina moraju oboje da rade i da "ne može više biti da čovek radi a da žena ne radi, to ovde više nije moguće".

Stariji Mirko kaže nekad bilo žena kod kuće domaćica, e to zaboravite, toga više nema...

- U Nemačkoj mora da se radi puno i moraju da se rade dva posla... Lažu vas ljudi... I da znate, ima ko zarađuje, ima ko ne zarađuje a vi od toga odvadite 50 odsto - kaže Albert.

Njegov "ćaća Mirko" kaže da su bolje pare u Švajcarskoj ali da je tamo sve skuplje... Dodaje i da u Nemačkoj ako hoćeš da zaradiš moraš da radiš dva posla i da svi u kući moraju da rade...

