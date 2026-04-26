Najveći broj nebezbednih proizvoda na tržištu Evropske unije odnosi se na kozmetiku, pokazuje najnoviji izveštaj Evropske komisije o radu sistema "Sejfti gejt“.

Prema ovim podacima, čak 36 odsto svih prijavljenih opasnih proizvoda u 2025. godini činila je kozmetika, zatim slede igračke sa 16 odsto i električni uređaji sa 11 procenata. U ovom sistemu nebezbednih proizvoda, prošle godine zabeleženo je 4.671 upozorenje, što je najviše od njegovog osnivanja 2003. godine. To je za 13 odsto više nego godinu dana ranije i više nego duplo u odnosu na 2022. godinu. Pored toga, nacionalne institucije preduzele su rekordan broj mera čak 5.794, što predstavlja rast od 35 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ove mere uključuju povlačenje proizvoda sa tržišta, zaustavljanje na granici, uklanjanje ponuda sa onlajn platformi i povlačenje već prodate robe.

Najveći rizik po zdravlje potrošača i dalje dolazi od opasnih hemikalija, koje su bile razlog za više od polovine svih prijava (53 odsto). Slede rizici od povreda (14 odsto) i gušenja (devet odsto).

Kada je reč o kozmetici, gotovo osam od deset prijava odnosilo se na prisustvo zabranjene sintetičke mirisne supstance BMHCA, koja može imati štetne efekte na reproduktivno zdravlje i izazvati iritacije kože. Po prvi put su prijavljeni i slučajevi lakova za nokte koji sadrže TPO, hemikaliju zabranjenu 2025. godine zbog potencijalnih rizika po zdravlje, uključujući alergijske reakcije.

Iz Evropske komisije poručuju da sistem sve efikasnije funkcioniše i da omogućava brzu razmenu informacija između nadležnih organa, što je ključno za blagovremeno uklanjanje opasnih proizvoda sa tržišta.

Iako Srbija nije deo ovog sistema, domaće institucije prate evropska upozorenja, a deo nebezbednih proizvoda koji se pojave u EU često se može naći i na regionalnom tržištu, naročito putem onlajn prodaje. Zbog toga stručnjaci upozoravaju potrošače da obrate posebnu pažnju pri kupovini kozmetike i drugih proizvoda nepoznatog porekla.

Na šta potrošači treba da obrate pažnju

Stručnjaci savetuju da se prilikom kupovine kozmetike, posebno onlajn, obrati pažnja na nekoliko ključnih stvari.

Sastav proizvoda - izbegavati preparate bez jasno navedenih sastojaka ili sa sumnjivim deklaracijama

Poreklo i prodavac - kupovati od proverenih prodavnica i zvaničnih distributera

Cena - previše niska cena u odnosu na uobičajenu može biti signal da proizvod nije originalan

Ambalaža i deklaracija - nedostatak prevoda, nejasni podaci ili loš kvalitet pakovanja mogu ukazivati na rizik

Recenzije i iskustva drugih kupaca - posebno kod kupovine preko onlajn platformi