Čuveni ex YU stadion biće sravnjen sa zemljom: Na njegovom mestu niče novi objekat vredan 224 miliona evra
Postojeći stadion se ruši, a na njegovom mestu nići će novi na osnovu konkursa sa nagradnim fondom od 960.000 evra. Rok za predaju radova 24. jun 2026. godine.
Na osnovu sporazuma između Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske, krajem prošle sedmice objavljen je zvaničan početak međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog konkursa za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreativni centar Svetice u istočnom delu hrvatske prestonice.
Ova zajednička investicija Grada i Republike, vredna 224 miliona evra, ima za cilj da zameni dotrajalu infrastrukturu vrhunskim, integrisanim sportskim kompleksom, navodi se u raspisu konkursa čiji je organizator Društvo arhitekata Zagreba (DAZ).
Anketni konkurs i konkurs za realizaciju
Konkurs se sprovodi u jednom stepenu kao otvoreni, arhitektonsko-urbanistički, anketni konkurs i konkurs za realizaciju. Anketni deo konkursa obuhvata Sportski centar Svetice i saobraćajno čvorište Borongaj (zone A+D) u svrhu istraživanja prostornih koncepata bez ugovaranja usluga projektovanja.
Konkurs za realizaciju odnosi se na kompleks fudbalskog stadiona Maksimir (zona C), za koji će se izrađivati celovita projektno-tehnička dokumentacija za izvođenje projekta, sve na osnovu pobedničkog konkursnog rešenja.
Na konkursu se, pre svega, traži idejno rešenje za novi fudbalski stadion kapaciteta od oko 35.000 mesta, kao i za propratne objekte – garaže, terene, multifunkcionalne dvorane…
Članovi žirija:
- François Chas, arhitekta, NP2F, Francuska
- Kersten Geers, arhitekta, OFFICEKGDVS, Belgija
- Vasa Perović, arhitekta, Bevk Perović arhitekti, Slovenija
- Nenad Fabijanić, arhitekta, Studio Fabijanić, Hrvatska
- Toma Plejić, arhitekta, Studio UP, Hrvatska
- Mia Roth-Čerina, arhitektkinja, Roth&Čerina arhitekti, Hrvatska
- Zvonimir Boban, predsednik fudbalskog kluba GNK Dinamo Zagreb
- Tonči Glavina, Ministar turizma i sporta, Vlada RH
- Tomislav Tomašević, Gradonačelnik grada Zagreba, Grad Zagreb
Nagradni fond
Nagradni fond opredeljen je u bruto iznosu od 960.000 evra i raspodeljuje se na 5 (pet) nagrada u sledećim iznosima:
1. nagrada: 390.400 EUR
2. nagrada: 244.000 EUR
3. nagrada: 146.400 EUR
4. nagrada: 117.120 EUR
5. nagrada: 78.080 EUR
Kompletnu konkursnu dokumentaciju i dokumentaciju o nabavci možete preuzeti na ovom linku, dok se registracija vrši putem Elektronskog oglasnika javne nabavke RH.
Biznis Kurir/Gradnja.rs