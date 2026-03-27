Postojeći stadion se ruši, a na njegovom mestu nići će novi na osnovu konkursa sa nagradnim fondom od 960.000 evra. Rok za predaju radova 24. jun 2026. godine.

Na osnovu sporazuma između Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske, krajem prošle sedmice objavljen je zvaničan početak međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog konkursa za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreativni centar Svetice u istočnom delu hrvatske prestonice.

Ova zajednička investicija Grada i Republike, vredna 224 miliona evra, ima za cilj da zameni dotrajalu infrastrukturu vrhunskim, integrisanim sportskim kompleksom, navodi se u raspisu konkursa čiji je organizator Društvo arhitekata Zagreba (DAZ).

Anketni konkurs i konkurs za realizaciju

Konkurs se sprovodi u jednom stepenu kao otvoreni, arhitektonsko-urbanistički, anketni konkurs i konkurs za realizaciju. Anketni deo konkursa obuhvata Sportski centar Svetice i saobraćajno čvorište Borongaj (zone A+D) u svrhu istraživanja prostornih koncepata bez ugovaranja usluga projektovanja.

Konkurs za realizaciju odnosi se na kompleks fudbalskog stadiona Maksimir (zona C), za koji će se izrađivati celovita projektno-tehnička dokumentacija za izvođenje projekta, sve na osnovu pobedničkog konkursnog rešenja.

Na konkursu se, pre svega, traži idejno rešenje za novi fudbalski stadion kapaciteta od oko 35.000 mesta, kao i za propratne objekte – garaže, terene, multifunkcionalne dvorane…

Članovi žirija:

François Chas, arhitekta, NP2F, Francuska

Kersten Geers, arhitekta, OFFICEKGDVS, Belgija

Vasa Perović, arhitekta, Bevk Perović arhitekti, Slovenija

Nenad Fabijanić, arhitekta, Studio Fabijanić, Hrvatska

Toma Plejić, arhitekta, Studio UP, Hrvatska

Mia Roth-Čerina, arhitektkinja, Roth&Čerina arhitekti, Hrvatska

Zvonimir Boban, predsednik fudbalskog kluba GNK Dinamo Zagreb

Tonči Glavina, Ministar turizma i sporta, Vlada RH

Tomislav Tomašević, Gradonačelnik grada Zagreba, Grad Zagreb Nagradni fond

Nagradni fond opredeljen je u bruto iznosu od 960.000 evra i raspodeljuje se na 5 (pet) nagrada u sledećim iznosima:

1. nagrada: 390.400 EUR

2. nagrada: 244.000 EUR

3. nagrada: 146.400 EUR

4. nagrada: 117.120 EUR

5. nagrada: 78.080 EUR