Postojeći stadion se ruši, a na njegovom mestu nići će novi na osnovu konkursa sa nagradnim fondom od 960.000 evra. Rok za predaju radova 24. jun 2026. godine.

Na osnovu sporazuma između Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske, krajem prošle sedmice objavljen je zvaničan početak međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog konkursa za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreativni centar Svetice u istočnom delu hrvatske prestonice.

Ova zajednička investicija Grada i Republike, vredna 224 miliona evra, ima za cilj da zameni dotrajalu infrastrukturu vrhunskim, integrisanim sportskim kompleksom, navodi se u raspisu konkursa čiji je organizator Društvo arhitekata Zagreba (DAZ).

Anketni konkurs i konkurs za realizaciju

Konkurs se sprovodi u jednom stepenu kao otvoreni, arhitektonsko-urbanistički, anketni konkurs i konkurs za realizaciju. Anketni deo konkursa obuhvata Sportski centar Svetice i saobraćajno čvorište Borongaj (zone A+D) u svrhu istraživanja prostornih koncepata bez ugovaranja usluga projektovanja.

Konkurs za realizaciju odnosi se na kompleks fudbalskog stadiona Maksimir (zona C), za koji će se izrađivati celovita projektno-tehnička dokumentacija za izvođenje projekta, sve na osnovu pobedničkog konkursnog rešenja.

Na konkursu se, pre svega, traži idejno rešenje za novi fudbalski stadion kapaciteta od oko 35.000 mesta, kao i za propratne objekte – garaže, terene, multifunkcionalne dvorane…

Članovi žirija:

  • François Chas, arhitekta, NP2F, Francuska
  • Kersten Geers, arhitekta, OFFICEKGDVS, Belgija
  • Vasa Perović, arhitekta, Bevk Perović arhitekti, Slovenija
  • Nenad Fabijanić, arhitekta, Studio Fabijanić, Hrvatska
  • Toma Plejić, arhitekta, Studio UP, Hrvatska
  • Mia Roth-Čerina, arhitektkinja, Roth&Čerina arhitekti, Hrvatska
  • Zvonimir Boban, predsednik fudbalskog kluba GNK Dinamo Zagreb
  • Tonči Glavina, Ministar turizma i sporta, Vlada RH
  • Tomislav Tomašević, Gradonačelnik grada Zagreba, Grad Zagreb

Nagradni fond

Nagradni fond opredeljen je u bruto iznosu od 960.000 evra i raspodeljuje se na 5 (pet) nagrada u sledećim iznosima:

1. nagrada: 390.400 EUR

2. nagrada: 244.000 EUR
3. nagrada: 146.400 EUR
4. nagrada: 117.120 EUR
5. nagrada: 78.080 EUR

Kompletnu konkursnu dokumentaciju i dokumentaciju o nabavci možete preuzeti na ovom linku, dok se registracija vrši putem Elektronskog oglasnika javne nabavke RH.

