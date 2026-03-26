Ovo je potvrđeno Kuriru u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a povodom sve većeg interesovanja kupaca u Srbiji za uzrok višemesečne nestašice originalnih grčkih mlečnih proizvoda na rafovima prodavnica u Srbiji. 

- Povodom privremenog odsustva originalnog grčkog jogurta na tržištu Republike Srbije, obaveštavamo Vas da je, usled pojave bolesti slinavke i šapa na delu teritorije Grčke, Republika Srbija postupila u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i važećom Naredbom o merama za sprečavanje unošenja i suzbijanje slinavke i šapa. U cilju zaštite zdravlja životinja i bezbednosti hrane, privremeno su uvedena ograničenja na uvoz određenih proizvoda životinjskog porekla, uključujući i mlečne proizvode koji potiču iz pogođenih ili rizičnih područja - rekli su za Kurir Biznis u resornom ministarstvu.

Naglašavaju i da su ove mere preventivnog karaktera i zasnovane na proceni rizika, u skladu sa međunarodnim standardima.

 - Kada opasnost od prisustva bolesti bude u potpunosti otklonjena na teritoriji Grčke, i kada se steknu svi propisani uslovi za bezbedan promet, uvoz proizvoda, uključujući i jogurt iz Grčke, biće ponovo dozvoljen - ističu u Ministrstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

