Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo je 4,5 miliona dinara za rekonstrukciju kotlarnice u OŠ 'Braća Milenković' u Šišavi.
InfoBiz
Nova kotlarnica za školu u Šišavi: Ministarstvo izdvojilo celokupan iznos projekta, nešto više od 4,5 miliona dinara
Slušaj vest
Ministartsvo zaštite životne sredine odobrilo je opštini Vlasotince projekat „Rekonstrukcija kotlarnice na sistem kotla na pelet u OŠ „Braća Milenković“ u Šišavi“. Za ove namene ministarstvo je izdvojilo celokupan iznos projekta, nešto više od 4,5 miliona dinara.
„Kotao koji se trenutno nalazi u školi u Šišavi procurio je, više puta je popravljan, radi već 14 godina i bilo je vreme za zamenu. Iskoristili smo priliku, konkurisali i prošli, tako da će učenici i zaposleni uskoro dobiti novi i savremeni kotao“, rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović, koji je juče potpisao ugovor u resornom ministarstvu u ime opštine Vlasotince.
Na konkurs se javilo 45 lokalnih samouprava, a prošle su 22.
Kurir.rs/Jugmedia
Reaguj
Komentariši