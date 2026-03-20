Slušaj vest

Ministartsvo zaštite životne sredine odobrilo je opštini Vlasotince projekat „Rekonstrukcija kotlarnice na sistem kotla na pelet u OŠ „Braća Milenković“ u Šišavi“. Za ove namene ministarstvo je izdvojilo celokupan iznos projekta, nešto više od 4,5 miliona dinara.

„Kotao koji se trenutno nalazi u školi u Šišavi procurio je, više puta je popravljan, radi već 14 godina i bilo je vreme za zamenu. Iskoristili smo priliku, konkurisali i prošli, tako da će učenici i zaposleni uskoro dobiti novi i savremeni kotao“, rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović, koji je juče potpisao ugovor u resornom ministarstvu u ime opštine Vlasotince.

Na konkurs se javilo 45 lokalnih samouprava, a prošle su 22.

Kurir.rs/Jugmedia

Ne propustiteInfoBizBitkoin nastavio blagi pad: I dalje iznad 60.000 evra, indeks straha u nivou ekstremnog
sshutterstock-1958549923.jpg
InfoBizSrbija ulaže 350 miliona u modernizaciju: Kotlarnice odlaze u prošlost, stiže nova era grejanja
ministarstvo za zaštitu životne sredine
InfoBizOtvoren megatunel koji spaja Balkan sa Evropom: Gradio se 5 godina i koštao 115 miliona evra
92.jpg
InfoBizOd Forda iz "Maratonaca" do Jaguar E-Type-a: Oldtajmeri koje morate videti u Ekspo 2027 Plejgraundu
Expo izložba oldtajmera