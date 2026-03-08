Slušaj vest

Ministarstvo je rešenje donelo na osnovu procene uticaja na okolinu za ovaj projekat što u praksi onemogućava dobijanje građevinske dozvole.

Kao ključni razlog navodi se neusklađenost projekta s važećim prostornim planovima Grada Siska, prenosi lokalni portal Sisakinfo.

Investitor, firma Premium Chicken Company (PCC) juče je na konferenciji za medije izrazila uverenje da će studija biti odobrena. Međutim, Ministarstvo, kojim rukovodi Marija Vučković prihvatilo je dokumentaciju koju je dostavio sisački gradonačelnik Domagoj Orlić, a koja dokazuje da projekt za preradu 84 miliona pilića godišnje nije u skladu s Prostornim planom Siska, Generalnim urbanističkim planom, te Urbanističkim planom uređenja industrijske zone Sisak-jug.

Projekat je zaustavljen nakon što je investitor zatražio neke izmene u prostornom planu, iako se prethodno obavezao i za to dobio potvrdu da će namene projekta uskladiti sa postojećim prostornim planom. Potvrdu mu je, međutim, izdala bivša gradska uprava.

Dan nakon dobijanja potvrde, PC C je zatražio izmene sva tri ključna prostorna dokumenta kako bi uopšte mogao realizovati gradnju.

Iz Grada Siska, koji sada vodi gradonačelnik Orlić, poručili su da neće menjati prostorne planove prema željama investitora. Bez tih izmena, gradnja fabrike nije moguća. Time je zaustavljen i plan izgradnje velikih farmi na Baniji, gde je bilo predviđeno uzgajanje 47 miliona pilića za potrebe fabrike, ali se tome usprotivilo lokalno stanovništvo.

Investitoru sada preostaje mogućnost tužbe Upravnom sudu protiv rešenja Ministarstva, ali bi takav pravni postupak mogao da potraje mesecima, a moguće i godinama.