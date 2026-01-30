Slušaj vest

Profesionalna čistačica iz Kanade dala je otkaz nakon što je u stanu koji je trebalo da čisti dobila neobičan zadatak nalik lovu na blago, a snimak tog događaja ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, prenosi Newsweek.

Snimak je objavila TikTok korisnica Devon (@devonition101) iz Calgaryja, pripadnica generacije Z. Video je napravljen kao slideshow i počinje fotografijom rukom pisane poruke koju su joj ostavili stanari:

- Našoj čistačici. Sakrili smo 100 mini patkica po stanu. To radimo kako bismo osigurali da je posao dobro obavljen! Molimo vas da sve patkice ostavite u ovom stolu - pisalo je u poruci.

U nastavku videa vide se sitne gumene patke skrivene po raznim delovima stana: na polici, slavini, gornjem rubu kade, uz zid, pa čak i u tegli s biljkom. U opisu videa Devon je dodala:

- Imajte na umu, bilo je 7 ujutru, u ponedeljak.

Prvi angažman kod vlasnika stana

Devon, koja nije otkrila prezime, kaže da radi kao profesionalna čistačica već osam godina, a ovo je bio njen prvi angažman kod tog klijenta. Za čišćenje je imala rok od dva sata i u tom periodu pronašla je oko 77 od ukupno 100 patkica.

Foto: Shutterstock

Ipak, iskustvo je ostavilo gorak ukus.

- Na kraju sam odustala od tog klijenta - rekla je, dodajući da je imala utisak da su želeli da testiraju njenu radnu etiku na ponižavajući način.

Prema izveštaju kompanije Grand View Research, globalno tržište usluga čišćenja trebalo bi do 2030. godine da dostigne vrednost od 616,98 milijardi dolara, dok se u SAD očekuje godišnji rast od 5,6 odsto. Izveštaj napominje da je pandemija COVID-19 dodatno povećala fokus na higijenu i čistoću, što je kompanije podstaklo na primenu naprednih tehnologija čišćenja.

Burne reakcije na društvenim mrežama

Video je na TikToku izazvao brojne reakcije, a mnogi korisnici stali su na Devoninu stranu. Korisnica Gabby je napisala:

- To je stvarno suludo.

Drugi komentator je dodao da bi odmah napustio stan.

- Ne. Morali bi da nađu nekog drugog. Ovo je toliko uvredljivo. Jako je uvredljivo, pogotovo ona zalepljena u kupatilu - napisao je korisnik JeremyBearimy.

- Ovo je nešto što radiš da proveriš rade li deca kućne poslove, a ne odrasla osoba koju PLAĆAŠ za USLUGU… - napisao je jedan korisnik.

Situaciju je najbolje sažela Foxy St Claire kratkom porukom:

- Nikad više ne bih radila za njih.