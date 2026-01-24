Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo zaštite životne sredine, nakon usaglašavanja zahteva i predloga, sporazumno su doneli Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači, sa ciljem održivog korišćenja i zaštite divljači, očuvanja biodiverziteta i uravnoteženog upravljanja lovištima, u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.

Izmene i dopune donete su kako bi se jasnije definisalo trajanje lovne sezone na zaštićene vrste i osiguralo očuvanje njihovih populacija u prirodnom staništu. Kako se navodi, bilo je neophodno prilagoditi periode lova biološkim karakteristikama pojedinih vrsta i uslovima staništa u kojima žive. Pravilnik potvrđuje i ranije propisano načelo da se zaštita, upravljanje, lov, korišćenje, gajenje i unapređivanje populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači sprovode u lovištima, u skladu sa godišnjim planom gazdovanja koji donosi korisnik lovišta.

Novim odredbama uvedene su i privremene mere. Lov poljske jarebice obustavljen je do 14. oktobra 2027. godine, dok je lov grlice zabranjen do 14. avgusta 2027. godine. Izuzeci su mogući isključivo u slučajevima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, zbrinjavanja ili lečenja bolesnih ili povređenih jedinki, naučnih istraživanja ili aktivnosti koje doprinose očuvanju i obnavljanju populacije.

Promenjena su i pravila u vezi sa lovom zeca. Prvi, probni lov može početi od 15. oktobra tekuće godine, i to isključivo u cilju naučnog istraživanja i analize. Na osnovu dobijenih rezultata odlučivaće se da li se lov nastavlja prema planu, koriguje ili obustavlja, a sezona lova mora biti završena najkasnije do 31. decembra ove godine.

Pravilnikom je ažuriran i deo koji se odnosi na trajanje lovne sezone za sve lovostajem zaštićene vrste divljači, čime se uvodi veća predvidivost za korisnike lovišta. Tako će, između ostalog, lovna sezona jelena svih polova trajati do 15. februara.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.